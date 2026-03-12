https://ria.ru/20260312/iran-2080093780.html
Иран и "Хезболла" совеместно атаковали цели в Израиле, заявил КСИР
Иран совместно с ливанской "Хезболлах" в ходе 40-й волны атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в среду нанесли удары по более чем 50 целям на... РИА Новости, 12.03.2026
КСИР: Иран и Хезболла совместно атаковали более 50 целей в Израиле