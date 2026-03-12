Рейтинг@Mail.ru
Иран и "Хезболла" совеместно атаковали цели в Израиле, заявил КСИР - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/iran-2080093780.html
Иран и "Хезболла" совеместно атаковали цели в Израиле, заявил КСИР
Иран и "Хезболла" совеместно атаковали цели в Израиле, заявил КСИР - РИА Новости, 12.03.2026
Иран и "Хезболла" совеместно атаковали цели в Израиле, заявил КСИР
Иран совместно с ливанской "Хезболлах" в ходе 40-й волны атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в среду нанесли удары по более чем 50 целям на... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:55:00+03:00
2026-03-12T01:55:00+03:00
в мире
иран
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078674032_0:44:1024:620_1920x0_80_0_0_04d4e9ff9f0b3d0d62eca08c0b618736.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078674032_42:0:953:683_1920x0_80_0_0_1be3b2818917b11c8606f350c6fd56f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран и "Хезболла" совеместно атаковали цели в Израиле, заявил КСИР

КСИР: Иран и Хезболла совместно атаковали более 50 целей в Израиле

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Иран совместно с ливанской "Хезболлах" в ходе 40-й волны атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в среду нанесли удары по более чем 50 целям на территории Израиля, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"КСИР и ливанское сопротивление в течение 5 часов 40-й волны в ходе комбинированного применения ракет "Гадр", "Эмад", "Хейбаршекан" и "Фатах", со стороны КСИР, а также ракет и БПЛА со стороны "Хезболлах" нанесли удары по более чем 50 целям на территории Израиля", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентств Tasnim.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала