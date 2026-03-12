Иран ответил на заявление Трампа о подготовке покушений на него

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране готовили покушения на него.

Трамп в интервью ABC News в начале марта заявил, что руководство Ирана якобы дважды пыталось его устранить.

"Исламская Республика Иран не предпринимала попыток покушения на президента США и добивалась его наказания в международных судах", - сказал посол РИА Новости.

По его словам, американские спецслужбы также не подтверждали подобные утверждения главы американского государства.

Трамп пытался повысить свою популярность, делая подобные заявления в предвыборный период", - считает посол.

Вместе с тем, по его словам, убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стало дестабилизирующим фактором, последствия которого сложно предсказать.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.