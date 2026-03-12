Рейтинг@Mail.ru
Иран ответил на заявление Трампа о подготовке покушений на него - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/iran-2080092642.html
Иран ответил на заявление Трампа о подготовке покушений на него
Иран ответил на заявление Трампа о подготовке покушений на него - РИА Новости, 12.03.2026
Иран ответил на заявление Трампа о подготовке покушений на него
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране готовили покушения на него. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:41:00+03:00
2026-03-12T01:41:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
дональд трамп
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_7c56fa531c8aed2aae332108841804e5.jpg
https://ria.ru/20260309/tramp-2079575022.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_317:0:2192:1406_1920x0_80_0_0_226ab81b9cbbc16bb678bafde39e3f53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, дональд трамп, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран ответил на заявление Трампа о подготовке покушений на него

Посол Джалали опроверг обвинения Трампа в покушении на него

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране готовили покушения на него.
Трамп в интервью ABC News в начале марта заявил, что руководство Ирана якобы дважды пыталось его устранить.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Трамп заявил, что у него есть человек на замену Моджтабы Хаменеи
9 марта, 22:57
"Исламская Республика Иран не предпринимала попыток покушения на президента США и добивалась его наказания в международных судах", - сказал посол РИА Новости.
По его словам, американские спецслужбы также не подтверждали подобные утверждения главы американского государства.
"Трамп пытался повысить свою популярность, делая подобные заявления в предвыборный период", - считает посол.
Вместе с тем, по его словам, убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стало дестабилизирующим фактором, последствия которого сложно предсказать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
Совет экспертов Ирана в ночь на 9 марта подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, избран новым верховным руководителем исламской республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Вот в чем дело: США провернули в Иране самую большую махинацию в истории
8 марта, 08:00
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиДональд ТрампВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала