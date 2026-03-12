Рейтинг@Mail.ru
"Все меры наказания". В США раскрыли, что заставило Трампа позвонить Путину
00:58 12.03.2026 (обновлено: 01:01 12.03.2026)
"Все меры наказания". В США раскрыли, что заставило Трампа позвонить Путину
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
израиль
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, израиль
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Израиль
"Все меры наказания". В США раскрыли, что заставило Трампа позвонить Путину

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину в попытке найти выход из ситуации на Ближнем Востоке, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Президент Трамп сказал, что США нанесли поражение Ирану, и теперь американцы занимаются зачисткой территории. Это абсолютная чушь. Это предсказуемый шаг назад. Он позвонил Владимиру Путину, по-видимому, для часовой беседы. Он ясно осознал, что операция в Иране была ошибкой. Он хочет выпутаться из этого", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
3 марта, 08:00
При этом дипломат подчеркнул, что Соединенным Штатам будет крайне сложно разрешить ситуацию, сохранив лицо.
"США столкнулись в Иране с обществом, которое готово поступить так же, как поступил Вьетнам, — принять все возможные меры наказания и продолжать сражаться. Стратегия Ирана направлена на устранение различных угроз иранскому государству, особенно со стороны Израиля и США, а также угроз экономике страны. Я имею в виду что-то вроде отмены санкций. Это означает, что США не в состоянии прекратить этот конфликт или выйти из него. Иран будет продолжать вести огонь столько, сколько сможет. А это может продлиться очень долго", — пояснил Фриман.
В понедельник между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке.
Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин довел до Трампа предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
