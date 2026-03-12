https://ria.ru/20260312/iran-2080086820.html
МИД Ирана рассказал о ракете, которую применили при ударе по школе
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что удар по школе на юге страны был нанесен при помощи американской ракеты Tomahawk. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:49:00+03:00
в мире, иран, сша, ближний восток, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
