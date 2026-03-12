Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана рассказал о ракете, которую применили при ударе по школе
00:49 12.03.2026 (обновлено: 02:51 12.03.2026)
МИД Ирана рассказал о ракете, которую применили при ударе по школе
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что удар по школе на юге страны был нанесен при помощи американской ракеты Tomahawk. РИА Новости, 12.03.2026
иран, сша, ближний восток, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas ZakeriРазбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что удар по школе на юге страны был нанесен при помощи американской ракеты Tomahawk.
"Двойной удар американской ракеты Tomahawk, убившей 168 иранских ангелочков в городе Минаб 28 февраля 2026 года", - написал он в соцсети X, сопроводив пост видео.
Багаи также назвал удар военным преступлением, которое не должно остаться безнаказанным.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
