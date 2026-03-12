Рейтинг@Mail.ru
КСИР заявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах
00:30 12.03.2026
КСИР заявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах
КСИР заявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах
Иран в течение среды нанес удары по ракетным комплексам Patriot на американских базах на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
иран
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ближний восток
сша
2026
в мире, иран, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
КСИР заявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах

КСИР Ирана сообщил об ударах поракетным комплексам Patriot на Ближнем Востоке

© AP Photo / SepahnewsЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Иран в течение среды нанес удары по ракетным комплексам Patriot на американских базах на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"Были нанесены серьезные удары по ракетным комплексам Patriot, складам оборудования и казармам, в которых размещались американские военнослужащие на военно-морских базах "Мохаммад аль-Ахмад" и "Али аль-Салем" (в Кувейте – ред.), - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранское агентство Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала