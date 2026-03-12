https://ria.ru/20260312/iran-2080085076.html
КСИР заявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах
КСИР заявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах - РИА Новости, 12.03.2026
КСИР заявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах
Иран в течение среды нанес удары по ракетным комплексам Patriot на американских базах на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 12.03.2026
КСИР заявил об ударах по комплексам Patriot на американских базах
КСИР Ирана сообщил об ударах поракетным комплексам Patriot на Ближнем Востоке