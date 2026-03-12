https://ria.ru/20260312/iran-2080083920.html
США и Израиль обязаны возместить ущерб Ирану, заявил постпред
США и Израиль обязаны возместить ущерб Ирану, заявил постпред - РИА Новости, 12.03.2026
США и Израиль обязаны возместить ущерб Ирану, заявил постпред
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что США и Израиль обязаны возместить ущерб, причиненный в ходе агрессии против Ирана. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:14:00+03:00
2026-03-12T00:14:00+03:00
2026-03-12T00:14:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078960648_0:233:807:687_1920x0_80_0_0_48dc72e1eeb28a7dc3e4fe711de96360.jpg
https://ria.ru/20260308/ssha-2079258640.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078960648_0:158:807:763_1920x0_80_0_0_afb23e79ca4a1d849681e11784362248.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль обязаны возместить ущерб Ирану, заявил постпред
Постпред Ирана при ООН Иравани: США и Израиль должны возместить ущерб