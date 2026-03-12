Рейтинг@Mail.ru
Постпред Ирана назвал число погибших в стране с начала ударов США и Израиля
00:01 12.03.2026 (обновлено: 00:25 12.03.2026)
Постпред Ирана назвал число погибших в стране с начала ударов США и Израиля
Постпред Ирана назвал число погибших в стране с начала ударов США и Израиля
С начала операции США и Израиля против Ирана погибли свыше 1348 мирных жителей, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:01:00+03:00
2026-03-12T00:25:00+03:00
Постпред Ирана назвал число погибших в стране с начала ударов США и Израиля

Постпред в ООН Иравани: от ударов США и Израиля в Иране погибли 1348 гражданских

Последствия атаки в Тегеране, Иран
Последствия атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / ISNA/Alireza Sotakbar
Последствия атаки в Тегеране, Иран. Архивное фото
ООН, 12 мар — РИА Новости. С начала операции США и Израиля против Ирана погибли свыше 1348 мирных жителей, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани.
«
"С 28 февраля 2026 года в результате продолжающихся военных ударов Соединенных Штатов и Израиля погибло более 1348 гражданских лиц, включая женщин и детей, более 17 000 гражданских лиц получили ранения", — сказал он на заседании совбеза организации.
Масштабная операция против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки погиб верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
