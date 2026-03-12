Постпред Ирана назвал число погибших в стране с начала ударов США и Израиля

ООН, 12 мар — РИА Новости. С начала операции США и Израиля против Ирана погибли свыше 1348 мирных жителей, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани.
"С 28 февраля 2026 года в результате продолжающихся военных ударов Соединенных Штатов и Израиля погибло более 1348 гражданских лиц, включая женщин и детей, более 17 000 гражданских лиц получили ранения", — сказал он на заседании совбеза организации.
Масштабная операция против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки погиб верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
