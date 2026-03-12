Рейтинг@Mail.ru
20:23 12.03.2026
СМИ: несколько американских военных пострадали при ударе по базе в Ираке
Несколько американских военнослужащих получили ранения при ударе дронов по британо-американской базе возле города Эрбиль на севере Ирака, сообщает газета... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:23:00+03:00
2026-03-12T20:23:00+03:00
в мире
эрбиль
тегеран (город)
сша
исламское государство*
военная операция сша и израиля против ирана
эрбиль
тегеран (город)
сша
СМИ: несколько американских военных пострадали при ударе по базе в Ираке

Telegraph: несколько американских военных пострадали при ударе по базе в Ираке

Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
U.S. Army / Sgt. Sean Harding
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак . Архивное фото
ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости. Несколько американских военнослужащих получили ранения при ударе дронов по британо-американской базе возле города Эрбиль на севере Ирака, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны.
"Беспилотники, предположительно запущенные из Тегерана, нанесли удар по базе в Эрбиле… Во время нападения ни один британский солдат не пострадал. Американские военнослужащие, находившиеся на базе, получили незначительные ранения", - пишет издание.
Иранская ракета летит в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Уничтожение близко". Иран выступил с предупреждением к Израилю
Вчера, 20:20
Как сообщается, британским ПВО удалось сбить два беспилотника, остальные дроны прорвались через защиту.
На базе в Эрбиле находятся сотни военнослужащих западной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
* Запрещенная в России террористическая организация
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Иран может открыть новые фронты операции с США и Израилем, заявил Хаменеи
Вчера, 17:23
 
В миреЭрбильТегеран (город)СШАИсламское государство*Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
