СМИ: несколько американских военных пострадали при ударе по базе в Ираке
СМИ: несколько американских военных пострадали при ударе по базе в Ираке - РИА Новости, 12.03.2026
СМИ: несколько американских военных пострадали при ударе по базе в Ираке
Несколько американских военнослужащих получили ранения при ударе дронов по британо-американской базе возле города Эрбиль на севере Ирака, сообщает газета... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T20:23:00+03:00
2026-03-12T20:23:00+03:00
2026-03-12T20:23:00+03:00
в мире
эрбиль
тегеран (город)
сша
исламское государство*
военная операция сша и израиля против ирана
эрбиль
тегеран (город)
сша
в мире, эрбиль, тегеран (город), сша, исламское государство*, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Эрбиль, Тегеран (город), США, Исламское государство*, Военная операция США и Израиля против Ирана
