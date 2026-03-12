Рейтинг@Mail.ru
15:32 12.03.2026 (обновлено: 15:40 12.03.2026)
Ирак рассмотрит другие пути экспорта нефти после атак на танкеры
экономика, в мире, ирак, басра (город), мальта, военная операция сша и израиля против ирана
Экономика, В мире, Ирак, Басра (город), Мальта, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Mohammed Aty
Последствия атаки на танкер Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов в Ираке
© REUTERS / Mohammed Aty
Последствия атаки на танкер Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов в Ираке
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Ирак ищет альтернативные варианты экспорта нефти после нападения на два танкера в ночь на четверг возле южного порта Басры, говорится в поступившем РИА Новости сообщении пресс-службы министерства нефти.
Министр нефти Ирака Абдель Хайян Абдель Гани собрал в четверг сотрудников ведомства и нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию в отрасли после атак на танкеры.
"На встрече обсуждались последствия, которые последовали за нападениями на два нефтяных танкера в территориальных водах Ираке... Также обсуждались альтернативные варианты, включая ситуацию с танкерами и изучение альтернативных методов экспорта иракской нефти", - уточнили в министерстве.
Служба нацбезопасности Ирака ранее сообщила, что два танкера, один из которых ходил под флагом Мальты, подверглись атаке в территориальных водах Ирака, удалось спасти 39 членов экипажа, один погиб.
Экономика
В мире
Ирак
Басра (город)
Мальта
Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
