Ирак рассмотрит другие пути экспорта нефти после атак на танкеры
Ирак рассмотрит другие пути экспорта нефти после атак на танкеры
Ирак ищет альтернативные варианты экспорта нефти после нападения на два танкера в ночь на четверг возле южного порта Басры, говорится в поступившем РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2026
