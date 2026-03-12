https://ria.ru/20260312/irak-2080168285.html
Число погибших при ударах в Ираке возросло до 35, пишут СМИ
Число погибших при ударах в Ираке возросло до 35, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Число погибших при ударах в Ираке возросло до 35, пишут СМИ
Число погибших при ударах по объектам народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на западе Ирака возросло до 35, пострадали около 90 человек, сообщило... РИА Новости, 12.03.2026
Shafaq: число погибших при ударах по военным объектам в Ираке возросло до 35