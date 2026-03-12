Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при ударах в Ираке возросло до 35, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
11:27 12.03.2026
Число погибших при ударах в Ираке возросло до 35, пишут СМИ
в мире
ирак
анбар (мухафаза)
аль-хашд аш-шааби
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
анбар (мухафаза)
Новости
в мире, ирак, анбар (мухафаза), аль-хашд аш-шааби, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Анбар (мухафаза), Аль-Хашд аш-Шааби, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Число погибших при ударах по объектам народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на западе Ирака возросло до 35, пострадали около 90 человек, сообщило информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности.
Ранее Shafaq передавало со ссылкой на источник, что неустановленные военные самолеты утром в четверг нанесли удары по военному объекту "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар. По первоначальным данным, в результате обстрелов погибли более 20 человек, десятки пострадали.
"Авиаудары были нанесены по трем позициям 19-й бригады ополчения в городском округе Эль-Каим… В результате бомбардировок погибли 35 бойцов ополчения, еще около 90 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
По его данным, атаковавшая позиции ополчения боевая авиация также обстреляла бригады медиков, пытавшихся эвакуировать раненых.
В миреИракАнбар (мухафаза)Аль-Хашд аш-ШаабиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
