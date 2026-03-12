https://ria.ru/20260312/irak-2080135150.html
СМИ сообщают о 20 погибших при авиаударах по военному объекту в Ираке
СМИ сообщают о 20 погибших при авиаударах по военному объекту в Ираке - РИА Новости, 12.03.2026
СМИ сообщают о 20 погибших при авиаударах по военному объекту в Ираке
Более 20 человек погибли, десятки пострадали при авиаударах по военному объекту народного ополчения Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар на западе... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:31:00+03:00
2026-03-12T09:31:00+03:00
2026-03-12T09:31:00+03:00
в мире
ирак
анбар (мухафаза)
аль-хашд аш-шааби
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_0:61:2905:1695_1920x0_80_0_0_ab45c59dffad0189fc5c89fee9cb7c69.jpg
https://ria.ru/20260312/irak-2080098083.html
ирак
анбар (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_e3ea74ff670ca022ef22df237caf8422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, анбар (мухафаза), аль-хашд аш-шааби, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Анбар (мухафаза), Аль-Хашд аш-Шааби, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщают о 20 погибших при авиаударах по военному объекту в Ираке
Shafaq news: в Ираке при ударах по военному объекту погибли более 20 человек