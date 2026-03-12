Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщают о 20 погибших при авиаударах по военному объекту в Ираке - РИА Новости, 12.03.2026
09:31 12.03.2026
СМИ сообщают о 20 погибших при авиаударах по военному объекту в Ираке
СМИ сообщают о 20 погибших при авиаударах по военному объекту в Ираке
Более 20 человек погибли, десятки пострадали при авиаударах по военному объекту народного ополчения Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар на западе... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
ирак
анбар (мухафаза)
аль-хашд аш-шааби
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ирак, анбар (мухафаза), аль-хашд аш-шааби, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Анбар (мухафаза), Аль-Хашд аш-Шааби, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ сообщают о 20 погибших при авиаударах по военному объекту в Ираке

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Более 20 человек погибли, десятки пострадали при авиаударах по военному объекту народного ополчения Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Анбар на западе страны, сообщило агентство Shafaq news со ссылкой на источник в местных органах безопасности.
“Неустановленные военные самолеты нанесли удары по военному объекту “Аль-Хашд аш-Шааби”... в провинции Анбар на западе Ирака. В результате атаки погибли по меньшей мере 20 членов ополчения, десятки получили ранения”, - говорится в сообщении.
