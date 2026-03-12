Пожар на двух атакованных в Ираке танкерах потушили, пишут СМИ

"Пожарным удалось потушить огонь на двух атакованных танкерах, сейчас они занимаются расчисткой завалов. Специалисты параллельно устанавливают обстоятельства атаки и размер ущерба", - сообщил портал со ссылкой на источники в органах безопасности.

Источники отметили, что, по предварительным данным, два танкера были атакованы заминированными безэкипажными катерами. Эксперты сейчас пытаются выяснить маршрут катеров, так как на данный момент не ясно, запускали ли их из территориальных вод Ирака или из других стран. Не исключено, что будут обнаружены новые жертвы, отметили источники.