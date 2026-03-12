Рейтинг@Mail.ru
Пожар на двух атакованных в Ираке танкерах потушили, пишут СМИ
09:31 12.03.2026 (обновлено: 12:43 12.03.2026)
Пожар на двух атакованных в Ираке танкерах потушили, пишут СМИ
Пожар на двух атакованных в Ираке танкерах потушили, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Пожар на двух атакованных в Ираке танкерах потушили, пишут СМИ
Пожарные потушили огонь на двух атакованных у берегов Ирака иностранных танкерах, сообщил портал Shafaq news. РИА Новости, 12.03.2026
в мире
ирак
басра (город)
маршалловы острова
военная операция сша и израиля против ирана
Новости
в мире, ирак, басра (город), маршалловы острова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Басра (город), Маршалловы острова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пожар на двух атакованных в Ираке танкерах потушили, пишут СМИ

Shafaq news: пожар на двух атакованных в Ираке танкерах потушен

© REUTERS / Mohammed AtyПоследствия атаки на танкер в Ираке. 12 марта 2026
Последствия атаки на танкер в Ираке. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Mohammed Aty
Последствия атаки на танкер в Ираке. 12 марта 2026
СТАМБУЛ, 12 мар – РИА Новости. Пожарные потушили огонь на двух атакованных у берегов Ирака иностранных танкерах, сообщил портал Shafaq news.
Госкомпания SOMO сообщила в ночь на четверг об атакованных у берегов нефтеносной провинции Басра танкерах - Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов, зафрахтованный иракской компанией, и Zefyros под флагом Мальты, зафрахтованный газовой компанией Басры. SOMO отметила, что инцидент негативно сказывается на безопасности Ирака и экономике страны и угрожает судоходству в регионе.
"Пожарным удалось потушить огонь на двух атакованных танкерах, сейчас они занимаются расчисткой завалов. Специалисты параллельно устанавливают обстоятельства атаки и размер ущерба", - сообщил портал со ссылкой на источники в органах безопасности.
Источники отметили, что, по предварительным данным, два танкера были атакованы заминированными безэкипажными катерами. Эксперты сейчас пытаются выяснить маршрут катеров, так как на данный момент не ясно, запускали ли их из территориальных вод Ирака или из других стран. Не исключено, что будут обнаружены новые жертвы, отметили источники.
В результате инцидентов погиб один член экипажа, 38 были спасены, сообщил ранее глава отдела по связям со СМИ службы безопасности генерал-лейтенант Саад Маан.
Позднее посольство Индии в Ираке заявило, что в результате атаки на танкер Safesea Vishnu погиб один член экипажа из Индии, остальные 15 членов экипажа были эвакуированы.
В миреИракБасра (город)Маршалловы островаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
