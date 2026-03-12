https://ria.ru/20260312/irak-2080134951.html
Пожар на двух атакованных в Ираке танкерах потушили, пишут СМИ
Пожарные потушили огонь на двух атакованных у берегов Ирака иностранных танкерах, сообщил портал Shafaq news. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:31:00+03:00
2026-03-12T09:31:00+03:00
2026-03-12T12:43:00+03:00
СТАМБУЛ, 12 мар – РИА Новости.
Пожарные потушили огонь на двух атакованных у берегов Ирака иностранных танкерах, сообщил портал Shafaq news
Госкомпания SOMO сообщила в ночь на четверг об атакованных у берегов нефтеносной провинции Басра
танкерах - Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов
, зафрахтованный иракской компанией, и Zefyros под флагом Мальты
, зафрахтованный газовой компанией Басры. SOMO отметила, что инцидент негативно сказывается на безопасности Ирака
и экономике страны и угрожает судоходству в регионе.
"Пожарным удалось потушить огонь на двух атакованных танкерах, сейчас они занимаются расчисткой завалов. Специалисты параллельно устанавливают обстоятельства атаки и размер ущерба", - сообщил портал со ссылкой на источники в органах безопасности.
Источники отметили, что, по предварительным данным, два танкера были атакованы заминированными безэкипажными катерами. Эксперты сейчас пытаются выяснить маршрут катеров, так как на данный момент не ясно, запускали ли их из территориальных вод Ирака или из других стран. Не исключено, что будут обнаружены новые жертвы, отметили источники.
В результате инцидентов погиб один член экипажа, 38 были спасены, сообщил ранее глава отдела по связям со СМИ службы безопасности генерал-лейтенант Саад Маан.
Позднее посольство Индии
в Ираке заявило, что в результате атаки на танкер Safesea Vishnu погиб один член экипажа из Индии, остальные 15 членов экипажа были эвакуированы.