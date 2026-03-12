https://ria.ru/20260312/irak-2080098083.html
При нападении на танкеры в Ираке погиб человек
При нападении на танкеры в Ираке погиб человек - РИА Новости, 12.03.2026
При нападении на танкеры в Ираке погиб человек
Один член экипажа погиб, 38 были спасены после нападения на два нефтяных танкера возле иракского порта Басры, сообщил глава отдела по связям со СМИ службы... РИА Новости, 12.03.2026
При нападении на танкеры в Ираке погиб человек
При нападении на нефтяные танкеры в Ираке погиб человек, 38 спасены
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Один член экипажа погиб, 38 были спасены после нападения на два нефтяных танкера возле иракского порта Басры, сообщил глава отдела по связям со СМИ службы безопасности генерал-лейтенант Саад Маан.
"Два нефтяных танкера подверглись трусливому акту нападения, которое произошло в территориальных водах Ирака" - отметил он.
По словам генерала, для спасения экипажей были задействованы шесть судов.
"Тридцать восемь членов экипажа были спасены, один погиб", - добавил Маан.