При нападении на танкеры в Ираке погиб человек
02:38 12.03.2026
При нападении на танкеры в Ираке погиб человек
При нападении на танкеры в Ираке погиб человек - РИА Новости, 12.03.2026
При нападении на танкеры в Ираке погиб человек
Один член экипажа погиб, 38 были спасены после нападения на два нефтяных танкера возле иракского порта Басры, сообщил глава отдела по связям со СМИ службы... РИА Новости, 12.03.2026
в мире
басра (город)
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
басра (город)
ирак
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Сильный взрыв прогремел на нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака
Сильный взрыв прогремел на нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака
в мире, басра (город), военная операция сша и израиля против ирана, ирак
В мире, Басра (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Ирак
При нападении на танкеры в Ираке погиб человек

При нападении на нефтяные танкеры в Ираке погиб человек, 38 спасены

ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Один член экипажа погиб, 38 были спасены после нападения на два нефтяных танкера возле иракского порта Басры, сообщил глава отдела по связям со СМИ службы безопасности генерал-лейтенант Саад Маан.
"Два нефтяных танкера подверглись трусливому акту нападения, которое произошло в территориальных водах Ирака" - отметил он.
По словам генерала, для спасения экипажей были задействованы шесть судов.
"Тридцать восемь членов экипажа были спасены, один погиб", - добавил Маан.
