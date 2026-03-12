Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

При нападении на танкеры в Ираке погиб человек

ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Один член экипажа погиб, 38 были спасены после нападения на два нефтяных танкера возле иракского порта Басры, сообщил глава отдела по связям со СМИ службы безопасности генерал-лейтенант Саад Маан.

"Два нефтяных танкера подверглись трусливому акту нападения, которое произошло в территориальных водах Ирака" - отметил он.

По словам генерала, для спасения экипажей были задействованы шесть судов.