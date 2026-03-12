Рейтинг@Mail.ru
Работу нефтяных портов Ирака приостановили - РИА Новости, 12.03.2026
02:09 12.03.2026
Работу нефтяных портов Ирака приостановили
Работу нефтяных портов Ирака приостановили - РИА Новости, 12.03.2026
Работу нефтяных портов Ирака приостановили
Работа нефтяных портов Ирака приостановлена после атаки на два нефтяных танкера возле порта Басры на юге Ирака, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:09:00+03:00
2026-03-12T02:09:00+03:00
в мире
ирак
басра (город)
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
басра (город)
в мире, ирак, басра (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Басра (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Работу нефтяных портов Ирака приостановили

В Ираке приостановили работу нефтяных портов после атаки на танкеры

© AP Photo / Nabil al-JuraniНефтяной завод в Басре, Ирак
Нефтяной завод в Басре, Ирак - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Nabil al-Jurani
Нефтяной завод в Басре, Ирак . Архивное фото
ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Работа нефтяных портов Ирака приостановлена после атаки на два нефтяных танкера возле порта Басры на юге Ирака, сообщил глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси.
"Торговые порты работают, а нефтяные прекратили работу", - сказал он.
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел сильный взрыв - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв
00:42
Глава управления отметил, что спасательные команды проводят поисковую операцию в районе взрыва неизвестного происхождения, от которого пострадали два нефтяных танкера.
"Спасены 31 человек, поиски пропавших продолжаются", - добавил он.
Ирак - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака
01:06
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
