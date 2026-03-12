https://ria.ru/20260312/irak-2080091144.html
Иракские портовые службы спасли экипаж танкера, подвергшегося атаке
Иракские портовые службы спасли экипаж танкера, подвергшегося атаке - РИА Новости, 12.03.2026
Иракские портовые службы спасли экипаж танкера, подвергшегося атаке
Иракские портовые службы спасли экипаж из 20 человек иностранного нефтяного танкера после атаки вблизи порта Басры, сообщил в ночь на четверг генеральный... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:23:00+03:00
2026-03-12T01:23:00+03:00
2026-03-12T01:23:00+03:00
в мире
басра (город)
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136967/44/1369674400_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_74cd73d716819ed7598e8bac7ecd5826.jpg
https://ria.ru/20260305/tanker-2078764922.html
басра (город)
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136967/44/1369674400_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_8ec65ca0a9c82dc164b19710c6c83524.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, басра (город), ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Басра (город), Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иракские портовые службы спасли экипаж танкера, подвергшегося атаке
В Ираке спасли 20 человек из экипажа танкера, подвергшегося атаке у порта Басра