01:23 12.03.2026
Иракские портовые службы спасли экипаж танкера, подвергшегося атаке
Иракские портовые службы спасли экипаж танкера, подвергшегося атаке
Иракские портовые службы спасли экипаж танкера, подвергшегося атаке

В Ираке спасли 20 человек из экипажа танкера, подвергшегося атаке у порта Басра

ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Иракские портовые службы спасли экипаж из 20 человек иностранного нефтяного танкера после атаки вблизи порта Басры, сообщил в ночь на четверг генеральный директор Управления портов Ирака Фархан аль-Фартуси Иракскому информационному агентству (INA).
"Иракским портовым службам удалось спасти экипаж из 20 человек с иностранного нефтяного танкера, который подвергся нападению в территориальных водах страны", - сказал он.
Танкер - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В водах Ирака безэкипажный катер со взрывчаткой атаковал танкер
5 марта, 15:17
 
В миреБасра (город)ИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
