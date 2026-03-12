Рейтинг@Mail.ru
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака - РИА Новости, 12.03.2026
01:06 12.03.2026
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака
Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака "Меджнун" вблизи иранской границы подверглось атаке беспилотников, пострадавших нет, передает иракское агентство Shafaq...
в мире
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
ирак
2026
в мире, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака

БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака "Меджнун"

ДОХА, 12 мар - РИА Новости. Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака "Меджнун" вблизи иранской границы подверглось атаке беспилотников, пострадавших нет, передает иракское агентство Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.
"Нефтяное месторождение "Меджнун" снова стало целью беспилотников, всего через день после того, как другой беспилотник разбился на этом месторождении, оба раза обошлось без материального ущерба и жертв", - отметил источник.
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел сильный взрыв
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв
В миреИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
