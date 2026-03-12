https://ria.ru/20260312/irak-2080089963.html
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака - РИА Новости, 12.03.2026
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака
Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака "Меджнун" вблизи иранской границы подверглось атаке беспилотников, пострадавших нет, передает иракское агентство Shafaq... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T01:06:00+03:00
2026-03-12T01:06:00+03:00
2026-03-12T01:06:00+03:00
в мире
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143586/80/1435868029_0:501:4912:3264_1920x0_80_0_0_ba878c9ba28ae607709c95ea9027586d.jpg
https://ria.ru/20260312/irak-2080085841.html
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143586/80/1435868029_210:0:4562:3264_1920x0_80_0_0_a23d00ae6ae6b1bcfc304c6f346bc0c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака
БПЛА атаковали крупнейшее нефтяное месторождение Ирака "Меджнун"