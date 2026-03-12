Рейтинг@Mail.ru
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв
00:42 12.03.2026 (обновлено: 05:01 12.03.2026)
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 12.03.2026
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел сильный взрыв, сообщило агентство Shafaq News. РИА Новости, 12.03.2026
2026
Сильный взрыв прогремел на нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака
Сильный взрыв прогремел на нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв

На нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака прогремел сильный взрыв

ДОХА, 12 мар — РИА Новости. На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел сильный взрыв, сообщило агентство Shafaq News.
По его данным, это произошло недалеко от порта в Басре.
Как сообщила Служба безопасности Ирака, погиб член экипажа. Еще 38 человек удалось спасти. При этом, подчеркивает ведомства, речь идет об атаке на сразу два нефтяных танкера.
Порт Басры находится удаленно от больших акваторий. Он соединен с Персидским заливом через реку Шатт-эль-Араб. Сам город располагается недалеко от границы с Ираном.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран сообщил о поражении американского танкера
6 марта, 14:55
 
