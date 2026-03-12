https://ria.ru/20260312/irak-2080085841.html
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 12.03.2026
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел сильный взрыв, сообщило агентство Shafaq News. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:42:00+03:00
2026-03-12T00:42:00+03:00
2026-03-12T05:01:00+03:00
в мире
басра (город)
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080094085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4302a271d1693bd7c6e300c3ad15b77.jpg
https://ria.ru/20260306/ssha-2079029420.html
басра (город)
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080094085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a1982267b66724edaae85d90fd0ad61.jpg
Сильный взрыв прогремел на нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака
Сильный взрыв прогремел на нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака
2026-03-12T00:42
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, басра (город), ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Басра (город), Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
На нефтяном танкере на юге Ирака прогремел мощный взрыв
На нефтяном танкере вблизи порта Басра на юге Ирака прогремел сильный взрыв