https://ria.ru/20260312/ipoteka-2080252972.html
Эксперт рассказал, нужно ли подавать заявки на ипотеку в несколько банков
Эксперт рассказал, нужно ли подавать заявки на ипотеку в несколько банков - РИА Новости, 12.03.2026
Эксперт рассказал, нужно ли подавать заявки на ипотеку в несколько банков
Подача заявок на ипотеку сразу в несколько банков - это разумная и эффективная стратегия при покупке жилья, но злоупотреблять этим не стоит, поскольку большое... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:49:00+03:00
2026-03-12T15:49:00+03:00
2026-03-12T15:49:00+03:00
жилье
экономика
россия
ипотека
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c7f065b5e04ff151212a76c345e406c.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076960563.html
https://realty.ria.ru/20260310/domklik-2079688384.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4edb6660b23236fc75399ef41568de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, экономика, россия, ипотека
Жилье, Экономика, Россия, Ипотека
Эксперт рассказал, нужно ли подавать заявки на ипотеку в несколько банков
Богоутдинов: стратегия подачи заявок на ипотеку в разные банки эффективна
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подача заявок на ипотеку сразу в несколько банков - это разумная и эффективная стратегия при покупке жилья, но злоупотреблять этим не стоит, поскольку большое число отказов может негативно сказаться на кредитной истории, заявил управляющий партнер консалтинговой группы "2Б Диалог" Борис Богоутдинов.
"Подача заявок на ипотечный кредит сразу в несколько банков - это разумная и эффективная стратегия для будущих покупателей жилья, но при этом не следует злоупотреблять количеством", - сообщает информационный портал РИАМО
, ссылаясь на слова Богоутдинова.
Эксперт добавил, что такой подход не только повышает шансы на получение одобрения, но и дает возможность сравнить условия разных кредиторов, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.
При этом эксперт отмечает, что не стоит злоупотреблять количеством заявок, ведь слишком большое число отказов может негативно сказаться на кредитной истории заемщика, поэтому к процессу стоит подходить осмотрительно.
Он подчеркивает, что для упрощения процедуры рекомендуется использовать цифровые платформы-агрегаторы, такие как "Банки.ру
" или "Сравни.ру
". Они позволяют направить онлайн-заявку нескольким кредиторам одновременно и быстро получить предварительные решения.
Кроме того, Богоутдинов напомнил, что многие девелоперские компании также готовы помочь клиентам: они берут на себя взаимодействие с банками и помогают потенциальным покупателям подать документы сразу в несколько финансовых организаций.