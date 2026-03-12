Эксперт рассказал, нужно ли подавать заявки на ипотеку в несколько банков

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Подача заявок на ипотеку сразу в несколько банков - это разумная и эффективная стратегия при покупке жилья, но злоупотреблять этим не стоит, поскольку большое число отказов может негативно сказаться на кредитной истории, заявил управляющий партнер консалтинговой группы "2Б Диалог" Борис Богоутдинов.

"Подача заявок на ипотечный кредит сразу в несколько банков - это разумная и эффективная стратегия для будущих покупателей жилья, но при этом не следует злоупотреблять количеством", - сообщает информационный портал РИАМО , ссылаясь на слова Богоутдинова.

Эксперт добавил, что такой подход не только повышает шансы на получение одобрения, но и дает возможность сравнить условия разных кредиторов, чтобы выбрать наиболее выгодное предложение.

При этом эксперт отмечает, что не стоит злоупотреблять количеством заявок, ведь слишком большое число отказов может негативно сказаться на кредитной истории заемщика, поэтому к процессу стоит подходить осмотрительно.

Он подчеркивает, что для упрощения процедуры рекомендуется использовать цифровые платформы-агрегаторы, такие как " Банки.ру " или " Сравни.ру ". Они позволяют направить онлайн-заявку нескольким кредиторам одновременно и быстро получить предварительные решения.