09:36 12.03.2026 (обновлено: 09:50 12.03.2026)
В Индии не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком
В Индии не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком
Не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком на западе индийской столицы, по данным пожарной службы Дели, никто не пострадал. РИА Новости, 12.03.2026
В Индии не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком

В Индии не менее 400 лачуг сгорели при пожаре у рыбного рынка в Дели

© СоцсетиПожар в трущобном районе Уттам Нагар в Дели
Пожар в трущобном районе Уттам Нагар в Дели - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Соцсети
Пожар в трущобном районе Уттам Нагар в Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – РИА Новости. Не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком на западе индийской столицы, по данным пожарной службы Дели, никто не пострадал.
Согласно сообщениям, пожар внезапно вспыхнул поздно вечером в хижинах возле рыбного рынка Матиалы и за минуты охватил большую площадь. Пламя было видно издалека, вызвав панику по всему району.
Автомобиль скорой помощи возле больницы Лок Наяк в Дели - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Индии при обрушении стены очистного сооружения погибли семь человек
10 марта, 12:40
"Информация о возгорании в трущобном районе Уттам Нагар в Дели поступила вчера вечером, около 23.50. В результате пожара уничтожено примерно 300-400 лачуг", - сказал представитель пожарной службы индийской столицы агентству АНИ.
По его словам, для тушения возгорания было направлено 23 пожарные машины.
"После нескольких часов работы пожар был взят под контроль около 3:25 утра. В настоящее время сообщений о жертвах нет", - добавил он, отметив, что причину пожара еще предстоит установить.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В старом аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар
11 марта, 19:37
 
