В Индии не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком
В Индии не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком - РИА Новости, 12.03.2026
В Индии не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком
Не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком на западе индийской столицы, по данным пожарной службы Дели, никто не пострадал. РИА Новости, 12.03.2026
В Индии не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар – РИА Новости. Не менее 400 лачуг сгорели при пожаре рядом с рыбным рынком на западе индийской столицы, по данным пожарной службы Дели, никто не пострадал.
Согласно сообщениям, пожар внезапно вспыхнул поздно вечером в хижинах возле рыбного рынка Матиалы и за минуты охватил большую площадь. Пламя было видно издалека, вызвав панику по всему району.
"Информация о возгорании в трущобном районе Уттам Нагар в Дели
поступила вчера вечером, около 23.50. В результате пожара уничтожено примерно 300-400 лачуг", - сказал представитель пожарной службы индийской столицы агентству АНИ.
По его словам, для тушения возгорания было направлено 23 пожарные машины.
"После нескольких часов работы пожар был взят под контроль около 3:25 утра. В настоящее время сообщений о жертвах нет", - добавил он, отметив, что причину пожара еще предстоит установить.