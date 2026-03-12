Гуцул заявила о новых нарушениях в ее деле

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, осужденная на семь лет тюрьмы, заявила, что по ее делу о незаконном финансировании партии с каждым заседанием суда всплывают новые нарушения, которые ставят под сомнение законность происходящего.

Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы в полуоткрытой тюрьме по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.