Гуцул заявила о новых нарушениях в ее деле

КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул, осужденная на семь лет тюрьмы, заявила, что по ее делу о незаконном финансировании партии с каждым заседанием суда всплывают новые нарушения, которые ставят под сомнение законность происходящего.
Заявление об этом было передано через адвокатов Гуцул и опубликовано пресс-службой политика. В четверг в апелляционной палате Кишинева продолжилось заседание по рассмотрению жалоб защиты на этот приговор, в ходе которого адвокаты настаивали на его отмене и оправдании Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан.
"Чем дальше продвигается рассмотрение уголовного дела против меня и Светланы Попан, тем очевиднее становится: это дело изначально было построено на политическом заказе. С каждым заседанием всплывают новые нарушения и все больше фактов, которые ставят под сомнение не только обоснованность обвинений, но и саму законность происходящего", - говорится в заявлении Гуцул.
Глава Гагаузии отметила, что показания свидетелей прямо и недвусмысленно подтверждают ее непричастность к тому, в чем ее пытаются обвинить. "Более того, само уголовное дело вызывает серьезные вопросы с точки зрения соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства", - пояснила она.
Гуцул в очередной раз отметила, что твердо настаивает на своей невиновности и будет до конца отстаивать правду. "Уверена, что со временем это уголовное преследование войдет в историю Молдовы как пример того, каким не должно быть правосудие и как власть не должна использовать суды для политической расправы", - подчеркнула она.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы в полуоткрытой тюрьме по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.