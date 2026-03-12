Рейтинг@Mail.ru
Экспертная группа обсудила сотрудничество в биоэкономике в рамках БРИКС
17:41 12.03.2026 (обновлено: 17:53 12.03.2026)
Экспертная группа обсудила сотрудничество в биоэкономике в рамках БРИКС
Экспертная группа обсудила сотрудничество в биоэкономике в рамках БРИКС
Новости
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев провёл первое заседание группы экспертов по биоэкономике при межведомственной рабочей группе по вопросам изменения климата, на мероприятии, в частности, обсуждались вопросы международного сотрудничества в области биоэкономики, сообщается на официальном сайте Кремля.
На заседании была рассмотрена связь Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года с биоэкономикой, в частности, вопросы, связанные с регулированием доступа к биологическим ресурсам и со справедливым распределением выгод от использования биоразнообразия на двух уровнях – международном и национальном, сообщили в Кремле. Эксперты отметили отдельные темы, по которым требуется выработка согласованной позиции, совершенствование нормативной базы.
"В завершение заседания были рассмотрены вопросы текущего международного сотрудничества в области биоэкономики и возможности его развития, в частности в рамках форматов БРИКС и G20", - отметили в Кремле.
Группа экспертов была сформирована по результатам 44-го заседания межведомственной рабочей группы. Участие в ее первом заседании приняли представители ФОИВ, научных организаций и бизнеса.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Эксперты: регенеративные технологии могут стать драйверами биоэкономики
