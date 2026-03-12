https://ria.ru/20260312/gruppa-2080284425.html
Экспертная группа обсудила сотрудничество в биоэкономике в рамках БРИКС
Экспертная группа обсудила сотрудничество в биоэкономике в рамках БРИКС - РИА Новости, 12.03.2026
Экспертная группа обсудила сотрудничество в биоэкономике в рамках БРИКС
Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев провёл первое заседание группы экспертов по биоэкономике при межведомственной рабочей группе по вопросам изменения... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T17:41:00+03:00
2026-03-12T17:41:00+03:00
2026-03-12T17:53:00+03:00
экономика
россия
руслан эдельгериев
брикс
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873224_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_29c51b56c32f98cf322d2c7712c66968.jpg
https://ria.ru/20260226/rosatom-2076988933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873224_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_020b9912c24b9619f97b17c2dfeb96d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, руслан эдельгериев, брикс, большая двадцатка
Экономика, Россия, Руслан Эдельгериев, БРИКС, Большая двадцатка
Экспертная группа обсудила сотрудничество в биоэкономике в рамках БРИКС
Экспертная группа обсудила сотрудничество в биоэкономике в рамках БРИКС и G20
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Помощник президента РФ Руслан Эдельгериев провёл первое заседание группы экспертов по биоэкономике при межведомственной рабочей группе по вопросам изменения климата, на мероприятии, в частности, обсуждались вопросы международного сотрудничества в области биоэкономики, сообщается на официальном сайте
Кремля.
На заседании была рассмотрена связь Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года с биоэкономикой, в частности, вопросы, связанные с регулированием доступа к биологическим ресурсам и со справедливым распределением выгод от использования биоразнообразия на двух уровнях – международном и национальном, сообщили в Кремле. Эксперты отметили отдельные темы, по которым требуется выработка согласованной позиции, совершенствование нормативной базы.
"В завершение заседания были рассмотрены вопросы текущего международного сотрудничества в области биоэкономики и возможности его развития, в частности в рамках форматов БРИКС
и G20
", - отметили в Кремле.
Группа экспертов была сформирована по результатам 44-го заседания межведомственной рабочей группы. Участие в ее первом заседании приняли представители ФОИВ, научных организаций и бизнеса.