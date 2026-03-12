Экспертная группа обсудила сотрудничество в биоэкономике в рамках БРИКС

На заседании была рассмотрена связь Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года с биоэкономикой, в частности, вопросы, связанные с регулированием доступа к биологическим ресурсам и со справедливым распределением выгод от использования биоразнообразия на двух уровнях – международном и национальном, сообщили в Кремле. Эксперты отметили отдельные темы, по которым требуется выработка согласованной позиции, совершенствование нормативной базы.