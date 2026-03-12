Курс доллара на Украине впервые в истории превысил 44 гривны

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Официальный курс доллара на Украине впервые превысил отметку в 44 гривны, свидетельствуют данные Нацбанка страны.

Так, согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, курс доллара на 13 марта установлен на уровне 44,16 гривны за доллар.