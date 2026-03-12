Рейтинг@Mail.ru
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил 44 гривны - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/grivna-2080308845.html
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил 44 гривны
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил 44 гривны - РИА Новости, 12.03.2026
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил 44 гривны
Официальный курс доллара на Украине впервые превысил отметку в 44 гривны, свидетельствуют данные Нацбанка страны. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:58:00+03:00
2026-03-12T18:58:00+03:00
украина
алексей кущ
страна.ua
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834563814_0:0:2792:1572_1920x0_80_0_0_ca5808ae46a0909499e1881ff1d693e2.jpg
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076257713.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834563814_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_6cfde925543c10a69c5ba5aa44e3df64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, алексей кущ, страна.ua, экономика
Украина, Алексей Кущ, Страна.ua, Экономика
Курс доллара на Украине впервые в истории превысил 44 гривны

Нацбанк Украины установил курс доллара в 44,16 гривны впервые в истории

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монета гривны Украины
Денежные купюры и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монета гривны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Официальный курс доллара на Украине впервые превысил отметку в 44 гривны, свидетельствуют данные Нацбанка страны.
Так, согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, курс доллара на 13 марта установлен на уровне 44,16 гривны за доллар.
Украинское издание "Страна.ua" 9 января сообщало, что курс доллара впервые превысил 43 гривны.
В начале января украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит торгового баланса Украины по итогам прошлого года составил 53 миллиарда долларов, или 25% ВВП. По его словам, курс украинской валюты должен был уже достигнуть 46 гривен за доллар, однако Нацбанк Украины удерживает его на уровне 42 гривны за доллар, что приводит к потере конкурентоспособности производителей, части выручки экспортеров в гривневом эквиваленте, а бюджет страны, по словам Куща, недополучает налоговые поступления.
Гривны - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
На Украине начнут выпускать банкноты с нацистским лозунгом
23 февраля, 19:35
 
УкраинаАлексей КущСтрана.uaЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала