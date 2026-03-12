Рейтинг@Mail.ru
Эпидемия гонконгского гриппа в России завершилась, рассказала врач - РИА Новости, 12.03.2026
02:40 12.03.2026
Эпидемия гонконгского гриппа в России завершилась, рассказала врач
Эпидемия гонконгского гриппа в России завершилась, рассказала врач
Снижение частоты ПЦР-диагностирования гриппа свидетельствует об окончании в России эпидемии гонконгского гриппа, рассказала РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 12.03.2026
здоровье - общество
россия
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Эпидемия гонконгского гриппа в России завершилась, рассказала врач

РИА Новости: врач Вахрушева рассказала об окончании эпидемии гонконгского гриппа

Медик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Снижение частоты ПЦР-диагностирования гриппа свидетельствует об окончании в России эпидемии гонконгского гриппа, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
"По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, снижение частоты ПЦР-диагностирования гриппа до 3,1% свидетельствует об окончании в РФ эпидемии гриппа A(H3N2)", - сказала Вахрушева.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в России в первую неделю марта зарегистрировано 678 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В России в первую неделю марта выявили 678 тысяч случаев ОРВИ и гриппа
10 марта, 15:59
 
