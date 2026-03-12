https://ria.ru/20260312/gripp-2080098243.html
Эпидемия гонконгского гриппа в России завершилась, рассказала врач
Эпидемия гонконгского гриппа в России завершилась, рассказала врач - РИА Новости, 12.03.2026
Эпидемия гонконгского гриппа в России завершилась, рассказала врач
Снижение частоты ПЦР-диагностирования гриппа свидетельствует об окончании в России эпидемии гонконгского гриппа, рассказала РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T02:40:00+03:00
2026-03-12T02:40:00+03:00
2026-03-12T02:40:00+03:00
здоровье - общество
россия
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg
https://ria.ru/20260310/zabolevaemost-2079725556.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b168b13eae04af665f54e53b5ad076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Эпидемия гонконгского гриппа в России завершилась, рассказала врач
РИА Новости: врач Вахрушева рассказала об окончании эпидемии гонконгского гриппа