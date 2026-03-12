Главком НАТО рассказал, что просил бы Зеленский в сенате США

ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Если бы Владимир Зеленский пришел в американский сенат, то стал бы просить там предоставить ему средства ПВО, заявил в четверг заявил главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

"Он (Зеленский - ред.) попросил бы средства ПВО, основываясь на российских атаках на его систему отопления и электроснабжения", - сказал Гринкевич на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос одного из законодателей.

Издание Politico в среду сообщило, что Зеленский боится нехватки ракет для систем ПВО Patriot из-за использования их США на Ближнем Востоке.

Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.