Главком НАТО рассказал, что просил бы Зеленский в сенате США
Главком НАТО рассказал, что просил бы Зеленский в сенате США
Если бы Владимир Зеленский пришел в американский сенат, то стал бы просить там предоставить ему средства ПВО, заявил в четверг заявил главнокомандующий НАТО в... РИА Новости, 12.03.2026
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО
Главком НАТО рассказал, что просил бы Зеленский в сенате США
Гринкевич: если бы Зеленский пришел в сенат США, то попросил бы средства ПВО
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Если бы Владимир Зеленский пришел в американский сенат, то стал бы просить там предоставить ему средства ПВО, заявил в четверг заявил главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
"Он (Зеленский - ред.) попросил бы средства ПВО, основываясь на российских атаках на его систему отопления и электроснабжения", - сказал Гринкевич на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос одного из законодателей.
Издание Politico в среду сообщило, что Зеленский боится нехватки ракет для систем ПВО Patriot из-за использования их США на Ближнем Востоке.
Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.