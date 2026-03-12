Рейтинг@Mail.ru
19:44 12.03.2026
Если бы Владимир Зеленский пришел в американский сенат, то стал бы просить там предоставить ему средства ПВО, заявил в четверг заявил главнокомандующий НАТО в... РИА Новости, 12.03.2026
в мире, россия, украина, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, НАТО
Главком НАТО рассказал, что просил бы Зеленский в сенате США

Гринкевич: если бы Зеленский пришел в сенат США, то попросил бы средства ПВО

© AP Photo / Jon GambrellАлексус Гринкевич
Алексус Гринкевич - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Jon Gambrell
Алексус Гринкевич. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Если бы Владимир Зеленский пришел в американский сенат, то стал бы просить там предоставить ему средства ПВО, заявил в четверг заявил главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
"Он (Зеленский - ред.) попросил бы средства ПВО, основываясь на российских атаках на его систему отопления и электроснабжения", - сказал Гринкевич на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос одного из законодателей.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Главком НАТО в Европе заявил об опасности России после конфликта на Украине
Вчера, 19:37
Издание Politico в среду сообщило, что Зеленский боится нехватки ракет для систем ПВО Patriot из-за использования их США на Ближнем Востоке.
Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Генсек НАТО: Россия в силах поддерживать высокие темпы выпуска ракет и БПЛА
Вчера, 19:31
 
