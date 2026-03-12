Экономист объяснил, зачем нужны новые ГОСТы

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Разработка новых ГОСТов в России - это ответ на запросы рынка и общества: потребитель, конечно, будет выбирать хурму или вино "по ощущениям", но наличие четкого стандарта гарантирует, что эти ощущения будут положительными, а продукт - безопасным и качественным, заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Однако, если разобраться в ситуации профессионально, становится очевидно, что мы наблюдаем не хаотичное увлечение, а планомерную работу по актуализации национальной системы стандартизации под современные реалии рынка, подчеркнул экономист. Согласно федеральному закону "О стандартизации", применение ГОСТов на территории России является добровольным, отметил Мосягин.