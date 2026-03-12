Рейтинг@Mail.ru
12:18 12.03.2026
Экономист объяснил, зачем нужны новые ГОСТы
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Разработка новых ГОСТов в России - это ответ на запросы рынка и общества: потребитель, конечно, будет выбирать хурму или вино "по ощущениям", но наличие четкого стандарта гарантирует, что эти ощущения будут положительными, а продукт - безопасным и качественным, заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.
"Разработка новых ГОСТов в России - это ответ на запросы рынка и общества. Потребитель, конечно, будет выбирать хурму или вино "по ощущениям", но наличие четкого стандарта гарантирует, что эти ощущения будут положительными, а продукт - безопасным и качественным", - сказал он интернет-изданию "Газета.ru".
Однако, если разобраться в ситуации профессионально, становится очевидно, что мы наблюдаем не хаотичное увлечение, а планомерную работу по актуализации национальной системы стандартизации под современные реалии рынка, подчеркнул экономист. Согласно федеральному закону "О стандартизации", применение ГОСТов на территории России является добровольным, отметил Мосягин.
Мосягин добавил, что здесь важно понимать их истинную функцию: это не инструмент принуждения, а четкий ориентир для производителя и гарантия защиты для потребителя, констатировал эксперт. Когда производитель добровольно заявляет о соответствии своей продукции ГОСТу, он берет на себя повышенные обязательства перед покупателем, подтверждая, что его товар произведен по классической, технологически выверенной рецептуре, а не по "техническим условиям", которые зачастую позволяют экономить на качестве.
