В Госдуме предложили добавить в "Разговоры о важном" тему РПП - РИА Новости, 12.03.2026
14:07 12.03.2026
В Госдуме предложили добавить в "Разговоры о важном" тему РПП
В Госдуме предложили добавить в "Разговоры о важном" тему РПП
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили добавить в образовательный проект...
В Госдуме предложили добавить в "Разговоры о важном" тему РПП

В ГД просят добавить в "Разговоры о важном" тему расстройств пищевого поведения

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили добавить в образовательный проект "Разговоры о важном" тему профилактики расстройств пищевого поведения.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным рассмотреть возможность включения в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" отдельной темы, посвящённой профилактике расстройств пищевого поведения", - сказано в документе.
Депутаты предлагают разработать методические материалы для педагогов с участием специалистов в области психиатрии, психологии и нутрициологии, включающие: информирование обучающихся о признаках и рисках РПП, формирование позитивного отношения к собственному телу и здоровью и обсуждение влияния социальных сетей и медиаобразов на самооценку подростков.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит обеспечить раннюю профилактику РПП и повысить информированность обучающихся и педагогов и сократить риски тяжёлых форм заболевания. По их словам, именно в образовательных организациях необходимо рассказывать детям о проблемах расстройств пищевого поведения, с учётом того, что расстройства пищевого поведения преимущественно проявляются в школьном возрасте.
