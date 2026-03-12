В Госдуме предложили добавить в "Разговоры о важном" тему РПП

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили добавить в образовательный проект "Разговоры о важном" тему профилактики расстройств пищевого поведения.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность включения в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" отдельной темы, посвящённой профилактике расстройств пищевого поведения", - сказано в документе.

Депутаты предлагают разработать методические материалы для педагогов с участием специалистов в области психиатрии, психологии и нутрициологии, включающие: информирование обучающихся о признаках и рисках РПП, формирование позитивного отношения к собственному телу и здоровью и обсуждение влияния социальных сетей и медиаобразов на самооценку подростков.