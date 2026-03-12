Рейтинг@Mail.ru
Мать Героя России Ярашева рассказала о его первых эмоциях после награды
10:31 12.03.2026
Мать Героя России Ярашева рассказала о его первых эмоциях после награды
Мать Героя России Ярашева рассказала о его первых эмоциях после награды
Герой России Сергей Ярашев после лечения в госпитале намерен навестить семьи всех своих погибших сослуживцев, рассказала РИА Новости его мать Татьяна Ярашева,... РИА Новости, 12.03.2026
россия
донецкая народная республика
сергей ярашев (герой россии)
владимир путин
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
россия, донецкая народная республика, сергей ярашев (герой россии), владимир путин, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Ярашев (Герой России), Владимир Путин, Денис Пушилин
Мать Героя России Ярашева рассказала о его первых эмоциях после награды

РИА Новости: Ярашев намерен навестить семьи всех погибших сослуживцев

САМАРА, 12 мар – РИА Новости. Герой России Сергей Ярашев после лечения в госпитале намерен навестить семьи всех своих погибших сослуживцев, рассказала РИА Новости его мать Татьяна Ярашева, отметив, что такое решение он принял, когда узнал о награде.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР, не допустив прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, как ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин, боец лишился ступней из-за обморожения.
"После того, как Сергей узнал, что его наградили, сказал мне: "Мама, мне так жаль моих ребят погибших, хотел бы, чтобы они тут рядом все стояли". После лечения он хочет объехать всех их родных. Сказал: "Всех объеду матерей, жён, всех обниму", - рассказала Татьяна.
Сергей Ярашев - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Минобороны рассказали о подвиге Героя России рядового Ярашева
11 марта, 15:28
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей Ярашев (Герой России)Владимир ПутинДенис Пушилин
 
 
