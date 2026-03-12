https://ria.ru/20260312/geroj-2080150130.html
Мать Героя России Ярашева рассказала о его первых эмоциях после награды
САМАРА, 12 мар – РИА Новости. Герой России Сергей Ярашев после лечения в госпитале намерен навестить семьи всех своих погибших сослуживцев, рассказала РИА Новости его мать Татьяна Ярашева, отметив, что такое решение он принял, когда узнал о награде.
В среду президент РФ Владимир Путин
подписал указ о присвоении звания Героя России рядовому Сергею Ярашеву
, который в одиночку 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР
, не допустив прорыва обороны. Сейчас Ярашев проходит лечение в московском госпитале, как ранее докладывал Путину глава ДНР Денис Пушилин
, боец лишился ступней из-за обморожения.
"После того, как Сергей узнал, что его наградили, сказал мне: "Мама, мне так жаль моих ребят погибших, хотел бы, чтобы они тут рядом все стояли". После лечения он хочет объехать всех их родных. Сказал: "Всех объеду матерей, жён, всех обниму", - рассказала Татьяна.