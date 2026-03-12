Мать Героя России Ярашева рассказала о его первых эмоциях после награды

САМАРА, 12 мар – РИА Новости. Герой России Сергей Ярашев после лечения в госпитале намерен навестить семьи всех своих погибших сослуживцев, рассказала РИА Новости его мать Татьяна Ярашева, отметив, что такое решение он принял, когда узнал о награде.

"После того, как Сергей узнал, что его наградили, сказал мне: "Мама, мне так жаль моих ребят погибших, хотел бы, чтобы они тут рядом все стояли". После лечения он хочет объехать всех их родных. Сказал: "Всех объеду матерей, жён, всех обниму", - рассказала Татьяна.