В Германии предложили ввести награду за массовый отстрел енотов, пишут СМИ

Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Сара Швайцер предложила разрешить в Германии круглогодичную охоту на енотов и выдавать денежную награду за их отстрел. РИА Новости, 12.03.2026
Bild: в Германии предложили ввести денежную награду за массовый отстрел енотов
БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Сара Швайцер предложила разрешить в Германии круглогодичную охоту на енотов и выдавать денежную награду за их отстрел.
"Отменить ограничения на охоту (на енотов - ред.) в течение всего года, разрешить использование приборов ночного видения на всей территории Германии
и ввести премии за отстрел", - заявила Швайцер в интервью газете Bild
.
В обоснование своей позиции депутат заявила, что в последние годы еноты расплодились в Германии в слишком большом количестве и будучи инвазивным видом представляют угрозу для выживания других животных и птиц.
"Взрывное распространение енотов — это экологическая катастрофа", - сказала депутат.
При этом Bild отмечает, что Швайцер сама является охотницей, а на ее сумке красуется енотовый мех.
Издание также приводит данные немецкой ассоциации охотников (DJV), согласно которым за последние 10 лет количество енотов, убитых местными охотниками в Германии, и так увеличилось более чем вдвое — с 116 068 до 284 220.