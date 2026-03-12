В Германии предложили ввести награду за массовый отстрел енотов, пишут СМИ

БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Сара Швайцер предложила разрешить в Германии круглогодичную охоту на енотов и выдавать денежную награду за их отстрел.

"Отменить ограничения на охоту (на енотов - ред.) в течение всего года, разрешить использование приборов ночного видения на всей территории Германии и ввести премии за отстрел", - заявила Швайцер в интервью газете Bild

В обоснование своей позиции депутат заявила, что в последние годы еноты расплодились в Германии в слишком большом количестве и будучи инвазивным видом представляют угрозу для выживания других животных и птиц.

"Взрывное распространение енотов — это экологическая катастрофа", - сказала депутат.

При этом Bild отмечает, что Швайцер сама является охотницей, а на ее сумке красуется енотовый мех.