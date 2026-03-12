Рейтинг@Mail.ru
В Германии предложили ввести награду за массовый отстрел енотов, пишут СМИ
23:59 12.03.2026
В Германии предложили ввести награду за массовый отстрел енотов, пишут СМИ
В Германии предложили ввести награду за массовый отстрел енотов, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
В Германии предложили ввести награду за массовый отстрел енотов, пишут СМИ
Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Сара Швайцер предложила разрешить в Германии круглогодичную охоту на енотов и выдавать денежную награду за их отстрел. РИА Новости, 12.03.2026
В Германии предложили ввести награду за массовый отстрел енотов, пишут СМИ

Bild: в Германии предложили ввести денежную награду за массовый отстрел енотов

БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Сара Швайцер предложила разрешить в Германии круглогодичную охоту на енотов и выдавать денежную награду за их отстрел.
"Отменить ограничения на охоту (на енотов - ред.) в течение всего года, разрешить использование приборов ночного видения на всей территории Германии и ввести премии за отстрел", - заявила Швайцер в интервью газете Bild.
Падение метеорита в Рейнланд-Пфальце, Германия - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Германии упал метеорит
9 марта, 03:41
В обоснование своей позиции депутат заявила, что в последние годы еноты расплодились в Германии в слишком большом количестве и будучи инвазивным видом представляют угрозу для выживания других животных и птиц.
"Взрывное распространение енотов — это экологическая катастрофа", - сказала депутат.
При этом Bild отмечает, что Швайцер сама является охотницей, а на ее сумке красуется енотовый мех.
Издание также приводит данные немецкой ассоциации охотников (DJV), согласно которым за последние 10 лет количество енотов, убитых местными охотниками в Германии, и так увеличилось более чем вдвое — с 116 068 до 284 220.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Вагенкнехт призвала возобновить поставки российской нефти в Германию
9 марта, 14:34
 
