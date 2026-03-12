В ГД предложили закрепить статус бойцов СВО при рассмотрении дел в судах

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил закрепить особый статус участников СВО при рассмотрении дел в судах и госорганах.

По его словам, анализ судебной практики за 2025 год показывает, что суды уже сегодня при рассмотрении дел учитывают статус участника специальной военной операции, но делают это не всегда последовательно. Верховный суд в ряде решений подтвердил, что служба в зоне СВО, ранения и длительное лечение являются уважительными причинами для восстановления пропущенных процессуальных сроков, а также дают право на льготный период по кредитам.

"Однако есть и обратные примеры, когда статус участника СВО не принимался во внимание, что приводило к несправедливым решениям. Назрела необходимость законодательно закрепить правило, согласно которому государственные и судебные органы обязаны учитывать факт участия гражданина в специальной военной операции при разрешении любых споров и административных вопросов", - сказал Панеш.

По словам депутата, речь идет о внесении изменений в процессуальные кодексы и федеральные законы, регулирующие деятельность контрольно-надзорных органов.

"Суть предложения проста: если человек является участником СВО (мобилизованным, добровольцем, контрактником), этот факт должен рассматриваться как смягчающее обстоятельство, как основание для восстановления сроков, как причина для индивидуального подхода при вынесении решений. При этом важно понимать: речь не идет о том, чтобы участники СВО получали индульгенцию на любые действия", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что речь о том, чтобы государство относилось к ним с особым вниманием и пониманием, учитывая те условия, в которых они находились, и те нагрузки, которые перенесли.

"Предлагается закрепить правило, согласно которому при рассмотрении любого дела, где одной из сторон выступает участник СВО, государственный орган или суд обязаны: проверять, не связаны ли обстоятельства дела с прохождением службы; учитывать периоды нахождения в зоне боевых действий, ранения, лечение, реабилитацию как уважительные причины пропуска сроков или неисполнения обязательств; при наличии выбора между разными мерами воздействия отдавать предпочтение тем, которые в меньшей степени ущемляют права участника СВО и членов его семьи; привлекать к участию в деле представителей военных комиссариатов или органов соцзащиты, если требуется подтверждение статуса", - добавил Панеш.

Также он предлагает закрепить такой статус не только в судах, но и в работе судебных приставов, налоговых органов, органов опеки, жилищных комиссий, банков и микрофинансовых организаций.

"Например, если участник СВО из-за длительного лечения накопил долги по коммунальным платежам, управляющая компания должна предлагать рассрочку, а не сразу подавать в суд о выселении. Если приставы начали исполнительное производство, они обязаны проверить, не находится ли должник в зоне СВО, и приостановить взыскание в соответствии с законом о кредитных каникулах", - сообщил депутат.

По его словам, если налоговая начисляет штраф за несвоевременную сдачу декларации, а человек в это время был на передовой, штраф должен быть отменен.