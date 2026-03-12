https://ria.ru/20260312/g7-2080088559.html
Лидеры G7 договорились о работе над свободой навигации на Ближнем Востоке
Лидеры G7 договорились о работе над свободой навигации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Лидеры G7 договорились о работе над свободой навигации на Ближнем Востоке
Лидеры стран "Группы семи" (G7) договорились о начале работы над восстановлением свободы навигации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 12.03.2026
Лидеры G7 договорились о работе над свободой навигации на Ближнем Востоке
