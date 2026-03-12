Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G7 договорились о работе над свободой навигации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 12.03.2026 (обновлено: 01:51 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/g7-2080088559.html
Лидеры G7 договорились о работе над свободой навигации на Ближнем Востоке
Лидеры G7 договорились о работе над свободой навигации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Лидеры G7 договорились о работе над свободой навигации на Ближнем Востоке
Лидеры стран "Группы семи" (G7) договорились о начале работы над восстановлением свободы навигации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:58:00+03:00
2026-03-12T01:51:00+03:00
в мире
ближний восток
франция
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080010797_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_90c8b44db2f2f31fe9d872d970f873c4.jpg
https://ria.ru/20260311/proliv-2080070591.html
ближний восток
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080010797_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79d3465376ed44b98f0d90f6baaf10ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, франция, g7
В мире, Ближний Восток, Франция, G7
Лидеры G7 договорились о работе над свободой навигации на Ближнем Востоке

G7 начала работу над восстановлением свободы навигации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидеры стран "Группы семи" (G7) договорились о начале работы над восстановлением свободы навигации на Ближнем Востоке.
"Лидеры G7 договорились создать координационный канал с целью подготовиться к восстановлению свободы навигации в регионе", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте председательства Франции в G7.
Отмечается, что в рамках этой работы будет рассмотрена возможность сопровождать суда, когда для этого будут созданы соответствующие условия безопасности.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: Иран нарастил экспорт нефти через Ормузский пролив вопреки атакам США
Вчера, 21:57
 
В миреБлижний ВостокФранцияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала