Глава ФСИН поздравил коллег и ветеранов с Днем работника УИС

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Директор ФСИН России Аркадий Гостев поздравил коллег и ветеранов с Днем работника уголовно-исполнительной системы, отметив, что такая работа особенно важна сейчас, когда проводится специальная военная операция и борьба с преступностью приобретает решающее значение.

"Уважаемые коллеги. Дорогие ветераны. Искренне поздравляю вас с Днем работника уголовно-исполнительной системы. Сегодня во всех регионах нашей необъятной Родины мы встречаем главный профессиональный праздник для всех тех, кто ежедневно самоотверженно служит России и Закону. Эта работа особенно важна сейчас, когда проводится специальная военная операция и борьба с преступностью приобретает решающее значение", - приводит слова Гостева пресс-служба ФСИН РФ.

Он отметил, что результаты и достижения ведомства в сфере исполнения уголовных наказаний – это совокупность усилий всего личного состава, в которой прослеживаются неравнодушие, знание и решимость каждого работника. Их труд, сказал директор службы, не остается незамеченным руководством России.

Гостев добавил, что сотрудники ФСИН РФ готовы бросить вызов новым амбициозным задачам - последовательному развитию институтов пробации и альтернативных наказаний, увеличению производственного потенциала исправительных учреждений, обеспечении прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также системной воспитательной, социальной и психологической работе с отбывающими наказание лицами.

"Убежден, что формула решения этих задач состоит в сочетании единства усилий и главного богатства Службы – способностей и энергии сотрудников", - отметил глава ведомства.

Гостев отдельно поблагодарил ветеранов, посвятивших ведомству бесценное время своей жизни, подчеркнув, что даже спустя десятилетия образцового труда они не оставляют своего места в строю - помогают сохранять историческую правду, оберегать традиции, выступают наставниками молодых сотрудников, поддерживают преемственность идеалов долга, чести и справедливости.