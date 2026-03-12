Рейтинг@Mail.ru
Глава ФСИН поздравил коллег и ветеранов с Днем работника УИС - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/fsin-2080083504.html
Глава ФСИН поздравил коллег и ветеранов с Днем работника УИС
Глава ФСИН поздравил коллег и ветеранов с Днем работника УИС - РИА Новости, 12.03.2026
Глава ФСИН поздравил коллег и ветеранов с Днем работника УИС
Директор ФСИН России Аркадий Гостев поздравил коллег и ветеранов с Днем работника уголовно-исполнительной системы, отметив, что такая работа особенно важна... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T00:07:00+03:00
2026-03-12T00:07:00+03:00
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760702010_0:723:2048:1875_1920x0_80_0_0_637cf60c5214999dfd7133d8ef677118.jpg
https://ria.ru/20251201/fsin-2058927734.html
https://ria.ru/20251201/rossija-2058928187.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760702010_0:569:2048:2105_1920x0_80_0_0_d4e0334144892fe5b5e0af9fd7a25879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Глава ФСИН поздравил коллег и ветеранов с Днем работника УИС

Директор ФСИН Гостев поздравил коллег и ветеранов с Днем работника УИС

© Фото : МВД РФАркадий Гостев
Аркадий Гостев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : МВД РФ
Аркадий Гостев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Директор ФСИН России Аркадий Гостев поздравил коллег и ветеранов с Днем работника уголовно-исполнительной системы, отметив, что такая работа особенно важна сейчас, когда проводится специальная военная операция и борьба с преступностью приобретает решающее значение.
"Уважаемые коллеги. Дорогие ветераны. Искренне поздравляю вас с Днем работника уголовно-исполнительной системы. Сегодня во всех регионах нашей необъятной Родины мы встречаем главный профессиональный праздник для всех тех, кто ежедневно самоотверженно служит России и Закону. Эта работа особенно важна сейчас, когда проводится специальная военная операция и борьба с преступностью приобретает решающее значение", - приводит слова Гостева пресс-служба ФСИН РФ.
Путин на встрече с директором ФСИН Аркадием Гостевым - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
1 декабря 2025, 14:10
Он отметил, что результаты и достижения ведомства в сфере исполнения уголовных наказаний – это совокупность усилий всего личного состава, в которой прослеживаются неравнодушие, знание и решимость каждого работника. Их труд, сказал директор службы, не остается незамеченным руководством России.
Гостев добавил, что сотрудники ФСИН РФ готовы бросить вызов новым амбициозным задачам - последовательному развитию институтов пробации и альтернативных наказаний, увеличению производственного потенциала исправительных учреждений, обеспечении прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также системной воспитательной, социальной и психологической работе с отбывающими наказание лицами.
"Убежден, что формула решения этих задач состоит в сочетании единства усилий и главного богатства Службы – способностей и энергии сотрудников", - отметил глава ведомства.
Гостев отдельно поблагодарил ветеранов, посвятивших ведомству бесценное время своей жизни, подчеркнув, что даже спустя десятилетия образцового труда они не оставляют своего места в строю - помогают сохранять историческую правду, оберегать традиции, выступают наставниками молодых сотрудников, поддерживают преемственность идеалов долга, чести и справедливости.
Директор ФСИН РФ пожелал сотрудникам службы и их близким долгих лет счастья, благополучия, здоровья, процветания, мирного неба над головой и новых успехов в благородном служении Отечеству.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Директор ФСИН рассказал о российских исправительных центрах
1 декабря 2025, 14:11
 
ОбществоРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала