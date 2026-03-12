https://ria.ru/20260312/fsb-2080146802.html
ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, планировавшего теракт
ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, планировавшего теракт - РИА Новости, 12.03.2026
ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, планировавшего теракт
ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, по указке Киева собиравшегося совершить теракт против российского военного. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:18:00+03:00
2026-03-12T10:18:00+03:00
2026-03-12T10:24:00+03:00
происшествия
севастополь
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080148158_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74798f004f03628c56860bff5f154acd.jpg
https://ria.ru/20260312/fsb-2080142150.html
севастополь
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080148158_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c26fc35c947b2df789446561b5681f7e.jpg
Задержание жителя Крыма, готовившего теракт
Задержание жителя Крыма, готовившего теракт
2026-03-12T10:18
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Севастополь, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)