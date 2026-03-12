https://ria.ru/20260312/fsb-2080146301.html
Агент Киева признал, что фотографировал российскую военную технику в Крыму
Агент Киева признал, что фотографировал российскую военную технику в Крыму - РИА Новости, 12.03.2026
Агент Киева признал, что фотографировал российскую военную технику в Крыму
Житель Севастополя признал, что фотографировал для украинских спецслужб российскую военную технику в Крыму, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:16:00+03:00
2026-03-12T10:16:00+03:00
2026-03-12T10:32:00+03:00
россия
севастополь
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
севастополь
республика крым
Новости
ru-RU
Агент Киева признал, что фотографировал российскую военную технику в Крыму
