Агент Киева признал, что фотографировал российскую военную технику в Крыму - РИА Новости, 12.03.2026
10:16 12.03.2026 (обновлено: 10:32 12.03.2026)
Агент Киева признал, что фотографировал российскую военную технику в Крыму
Житель Севастополя признал, что фотографировал для украинских спецслужб российскую военную технику в Крыму, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.03.2026
россия, севастополь, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Севастополь, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Агент Киева признал, что фотографировал российскую военную технику в Крыму

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Севастополя признал, что фотографировал для украинских спецслужб российскую военную технику в Крыму, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
"С начала специальной военной операции производил фотосъемку самолётов, вертолётов, различной военной техники, передвижения личного состава на территории Крыма", - сказал задержанный на видео.
Задержание жителя Крыма, готовившего теракт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ФСБ показала видео задержания жителя Севастополя, планировавшего теракт
РоссияСевастопольРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
