ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму
09:59 12.03.2026 (обновлено: 10:32 12.03.2026)
ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму
ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму - РИА Новости, 12.03.2026
ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму
Завербованный спецслужбами Украины житель Севастополя, общаясь с куратором через Telegram, забрал СВУ и инструкцию к нему из тайника для проведения теракта,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:59:00+03:00
2026-03-12T10:32:00+03:00
севастополь
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
украина
россия
севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму

ФСБ: агент Киева, общаясь через Telegram, забрал СВУ для проведения теракта

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание жителя Севастополя, планировавшего покушение на российского военного в Крыму
Задержание жителя Севастополя, планировавшего покушение на российского военного в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© ЦОС ФСБ России
Задержание жителя Севастополя, планировавшего покушение на российского военного в Крыму
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Завербованный спецслужбами Украины житель Севастополя, общаясь с куратором через Telegram, забрал СВУ и инструкцию к нему из тайника для проведения теракта, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Установлено, что 39-летний житель города Севастополя посредством интернет-мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины… Куратор передал исполнителю координаты расположения в городе Севастополе тайника со взрывным устройством фугасного действия, инструкцией по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего, а также обозначил дату совершения подрыва", - говорится в сообщении.
Севастополь Украина Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
