https://ria.ru/20260312/fsb-2080142150.html
ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму
ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму - РИА Новости, 12.03.2026
ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму
Завербованный спецслужбами Украины житель Севастополя, общаясь с куратором через Telegram, забрал СВУ и инструкцию к нему из тайника для проведения теракта,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:59:00+03:00
2026-03-12T09:59:00+03:00
2026-03-12T10:32:00+03:00
севастополь
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080145928_3:0:1903:1069_1920x0_80_0_0_5a4680380be69ad14d7461322a29ac65.jpg
https://ria.ru/20260312/fsb-2080139982.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080145928_241:0:1666:1069_1920x0_80_0_0_70223d747946ea62992dabc8a433dc51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ раскрыла подробности подготовки украинским агентом теракта в Крыму
ФСБ: агент Киева, общаясь через Telegram, забрал СВУ для проведения теракта