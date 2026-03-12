Собиравшийся взорвать российского военного житель Севастополя задержан

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Севастополя, собиравшийся взорвать российского военного, был задержан и заключен под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОС ФСБ.

В четверг ведомство сообщило о предотвращении теракта, который планировали украинские спецслужбы в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ.