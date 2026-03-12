https://ria.ru/20260312/fsb-2080139982.html
Собиравшийся взорвать российского военного житель Севастополя задержан
Собиравшийся взорвать российского военного житель Севастополя задержан - РИА Новости, 12.03.2026
Собиравшийся взорвать российского военного житель Севастополя задержан
Житель Севастополя, собиравшийся взорвать российского военного, был задержан и заключен под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T09:51:00+03:00
2026-03-12T09:51:00+03:00
2026-03-12T09:51:00+03:00
происшествия
севастополь
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20260312/fsb-2080139581.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Собиравшийся взорвать российского военного житель Севастополя задержан
ФСБ: собиравшийся взорвать российского военного житель Севастополя арестован