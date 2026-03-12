Рейтинг@Mail.ru
09:51 12.03.2026
Собиравшийся взорвать российского военного житель Севастополя задержан
Собиравшийся взорвать российского военного житель Севастополя задержан
Житель Севастополя, собиравшийся взорвать российского военного, был задержан и заключен под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОС ФСБ. РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Севастополя, собиравшийся взорвать российского военного, был задержан и заключен под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОС ФСБ.
В четверг ведомство сообщило о предотвращении теракта, который планировали украинские спецслужбы в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ.
"Тридцатидевятилетний житель города Севастополя посредством интернет-мессенджера Telegram инициативно установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины... Довести задуманное до конца фигурант не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ФСБ: севастополец собирал данные для помощи Киеву в совершении терактов
ПроисшествияСевастопольУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала