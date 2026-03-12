https://ria.ru/20260312/fsb-2080139581.html
ФСБ: севастополец собирал данные для помощи Киеву в совершении терактов
ФСБ: севастополец собирал данные для помощи Киеву в совершении терактов - РИА Новости, 12.03.2026
ФСБ: севастополец собирал данные для помощи Киеву в совершении терактов
Житель Севастополя собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью помощи Киеву в совершении диверсий и терактов в РФ, сообщил ЦОС ФСБ... РИА Новости, 12.03.2026
россия
севастополь
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
