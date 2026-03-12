Рейтинг@Mail.ru
09:49 12.03.2026
ФСБ: севастополец собирал данные для помощи Киеву в совершении терактов
Житель Севастополя собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью помощи Киеву в совершении диверсий и терактов в РФ, сообщил ЦОС ФСБ... РИА Новости, 12.03.2026
россия, севастополь, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Севастополь, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: севастополец собирал данные для помощи Киеву в совершении терактов

ФСБ: севастополец собирал данные для помощи Киеву в совершении терактов в РФ

© ФСБ РФСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Севастополя собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью помощи Киеву в совершении диверсий и терактов в РФ, сообщил ЦОС ФСБ России.
По данным силовиков, 39-летний житель Севастополя через мессенджер Telegram установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины.
"В интересах указанной терструктуры он осуществлял сбор сведений о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику в осуществлении диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Задержание жителя Крыма, готовившего теракт - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного
РоссияСевастопольКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
