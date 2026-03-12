ФСБ: севастополец собирал данные для помощи Киеву в совершении терактов

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Севастополя собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью помощи Киеву в совершении диверсий и терактов в РФ, сообщил ЦОС ФСБ России.

"В интересах указанной терструктуры он осуществлял сбор сведений о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику в осуществлении диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.