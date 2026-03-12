Во Франции раскритиковали проект военной миссии в Ормузском проливе

ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в четверг раскритиковал проект французской военной миссии в Ормузском проливе, о котором ранее объявил президент страны Эммануэль Макрон.
Макрон заявил в понедельник в ходе своего выступления в городе Пафос на Кипре, что Франция занимается организацией новой военной миссии "сугубо оборонного" характера с участием европейских и неевропейских государств, которую он оправдывал обеспечением безопасности танкеров и морских портов в Ормузском проливе. По словам французского лидера, такая миссия сможет начать работу по завершении наиболее острой фазы конфликта вокруг Ирана. Ранее результаты исследования компании Elabe для телеканала BFMTV показали, что больше половины французов поддержали бы такую миссию.
"Энергетический и экономический кризис, связанный с конфликтом вокруг Ирана, обрушивается на Францию словно чудовищное цунами! Что делает Макрон в ответ на это? Худшее, что только возможно! Втягивает нас в военную авантюру в Ормузском проливе и разрабатывает планы, которые не дадут никакого результата!" - написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Филиппо добавил, что кризис, связанный с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, вызвал рост цен на топливо, электроэнергию и удобрения, что в свою очередь может обернуться кризисом сельского хозяйства, промышленности и транспортной сферы Франции. По мнению политика, страна могла бы избежать этого, если бы ранее вышла из состава Евросоюза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.