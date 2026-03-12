Рейтинг@Mail.ru
В минобороны Франции считают, что "глава Гренландии" еще не закончена - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/frantsiya-2080224523.html
В минобороны Франции считают, что "глава Гренландии" еще не закончена
В минобороны Франции считают, что "глава Гренландии" еще не закончена - РИА Новости, 12.03.2026
В минобороны Франции считают, что "глава Гренландии" еще не закончена
Министр-делегат при минобороны Франции Алис Рюфо на фоне поступающих со стороны США заявлений считает, что "глава Гренландии" еще не завершена, ожидает, что... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T14:13:00+03:00
2026-03-12T14:13:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
минобороны франции
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078598095.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, минобороны франции, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Минобороны Франции, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В минобороны Франции считают, что "глава Гренландии" еще не закончена

Министр-делегат Франции Рюфо: глава Гренландии еще не закончена

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министр-делегат при минобороны Франции Алис Рюфо на фоне поступающих со стороны США заявлений считает, что "глава Гренландии" еще не завершена, ожидает, что ситуация получит развитие.
В начале марта замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что США работают над установлением контроля над Гренландией и оптимистично настроены в этом вопросе.
"Нет, будут еще эпизоды", - ответила Рюфо в интервью газете Pais на вопрос, о том, считает ли она завершенной главу с Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
США работают над установлением контроля над Гренландией, заявил Пентагон
4 марта, 21:51
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМинобороны ФранцииМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала