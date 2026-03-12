Стартапы из РФ и других стран представят на XX венчурном форуме в Казани

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В деловой программе XX Российского венчурного форума, который пройдет в Казани с 8 по 10 апреля, представят отечественные и зарубежные стартапы, сообщил директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев.

Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной проведению юбилейного форума в столице Татарстана.

"На сегодняшний день более 1 300 заявок от проектов, именно в экспозиции примут участие более 150 проектов и всего 210 стартапов разных стадий", – подчеркнул Галиев.

Он отметил, что среди отобранных проектов 25 зарубежных компаний, заинтересованных в выходе на рынки России и СНГ, они представят свои проекты. Для наглядной демонстрации возможностей технологического предпринимательства организаторы подготовили специальный стенд с проектами-"звездами" – "выпускниками" форума прошлых лет, которые уже добились коммерческих успехов.

Особое внимание будет уделено студенческим инициативам. Второй день форума объявлен молодежным. Так, в рамках деловой программы пройдет встреча главы Минобрнауки Валерия Фалькова с начинающими предпринимателями.

"Это такая настоящая дискуссия, где обсуждается, может быть, что-то, что нужно корректировать, обсуждаются новые направления. Рождаясь, проекты создают следующие этапы развития, вовлекая больше и больше студентов, которые на реальном практическом примере осваивают эти важные азы технологического предпринимательства", – отметила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Успешные кейсы превращения студенческих идей в полноценный бизнес привел президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов. По его словам, ключевую роль в этом играют университетские стартап-студии – проект с совокупным капиталом в 500 миллионов рублей.

"Рассмотрено более 700 стартапов, в портфель вошел 301 проект, инвестировано 137 миллионов рублей", – сообщил Минниханов.

Глава Академии наук Татарстана подчеркнул: финальной точкой роста для технологического проекта должен стать статус малой технологической компании (МТК), дающий налоговые преференции. Сегодня в Татарстане насчитывается 252 подобные компании.

Для выхода на новые рынки на полях форума запустят специальный акселератор БРИКС. Его задача – помочь российским стартапам найти партнеров за рубежом. Свое участие подтвердили делегации из ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Пакистана и Узбекистана.

Параллельно будет работать второй акселератор – по технологическим запросам крупных корпораций. Организаторы собрали задачи от федеральных и региональных компаний, которые хотят решить их через механику стартапов. В течение полугода после форума отобранные команды будут готовить комнаты данных для выхода на инвестиционные комитеты фондов и инновационные комитеты корпораций.

Чтобы помочь стартапам найти своего инвестора, организаторы впервые выпустят специальный каталог инвесторов – своеобразную "перепись" венчурного рынка России с контактами и инвестиционными тезисами. Каждый аккредитованный инвестор получит "Дневник инвестора" для заметок о понравившихся проектах.