Фицо предостерег страны НАТО от отправки военных на Украину

БРАТИСЛАВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег страны НАТО от направления военных на Украину, поскольку последствия этого шага могут привести к активации принципа коллективной обороны.
"Если будут очередные инициативы послать военных на Украину. Есть такие страны, которые были бы готовы это сделать. Как только военные стран НАТО войдут на территорию Украины и произойдет стычка между русскими и этими военными, так это может кто-то интерпретировать как нападение на государство НАТО и кто-то может активировать статью 5, и мы все (окажемся - ред.) в глубокой заднице, простите за выражение", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись беседы опубликована его канцелярией в четверг.
Он заявил, что победить Россию в конвенциональной войне невозможно, а Европейской комиссии следовало бы прилагать больше усилий для разрешения конфликта на Украине мирным путем.
"Пока я тут, не знаю сколько еще тут буду, (парламентские - ред.) выборы запланированы на сентябрь 2027 года в Словакии, я никогда не соглашусь с отправкой словацких военных на Украину, потому что это слишком большая военная авантюра", - заключил Фицо.
Статья 5 устава альянса предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.