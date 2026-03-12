Рейтинг@Mail.ru
Фицо предостерег страны НАТО от отправки военных на Украину - РИА Новости, 12.03.2026
21:02 12.03.2026
Фицо предостерег страны НАТО от отправки военных на Украину
Фицо предостерег страны НАТО от отправки военных на Украину - РИА Новости, 12.03.2026
Фицо предостерег страны НАТО от отправки военных на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег страны НАТО от направления военных на Украину, поскольку последствия этого шага могут привести к активации... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T21:02:00+03:00
2026-03-12T21:02:00+03:00
в мире
украина
россия
словакия
роберт фицо
нато
мирный план сша по украине
украина
россия
словакия
в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, Мирный план США по Украине
Фицо предостерег страны НАТО от отправки военных на Украину

Фицо предостерег НАТО от направления военных на Украину

© REUTERS / Alex BrandonПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© REUTERS / Alex Brandon
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег страны НАТО от направления военных на Украину, поскольку последствия этого шага могут привести к активации принципа коллективной обороны.
"Если будут очередные инициативы послать военных на Украину. Есть такие страны, которые были бы готовы это сделать. Как только военные стран НАТО войдут на территорию Украины и произойдет стычка между русскими и этими военными, так это может кто-то интерпретировать как нападение на государство НАТО и кто-то может активировать статью 5, и мы все (окажемся - ред.) в глубокой заднице, простите за выражение", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись беседы опубликована его канцелярией в четверг.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Фицо рассказал о проблеме с дезертирством в украинской армии
Вчера, 20:54
Он заявил, что победить Россию в конвенциональной войне невозможно, а Европейской комиссии следовало бы прилагать больше усилий для разрешения конфликта на Украине мирным путем.
"Пока я тут, не знаю сколько еще тут буду, (парламентские - ред.) выборы запланированы на сентябрь 2027 года в Словакии, я никогда не соглашусь с отправкой словацких военных на Украину, потому что это слишком большая военная авантюра", - заключил Фицо.
Статья 5 устава альянса предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Главком НАТО в Европе заявил об опасности России после конфликта на Украине
Вчера, 19:37
Главком НАТО в Европе заявил об опасности России после конфликта на Украине
Вчера, 19:37
 
В миреУкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоНАТОМирный план США по Украине
 
 
