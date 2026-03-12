Рейтинг@Mail.ru
Источник: главы МИД Турции и Бельгии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
23:04 12.03.2026
Источник: главы МИД Турции и Бельгии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Главы МИД Турции и Бельгии Хакан Фидан и Максим Прево обсудили по телефону посреднические усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Источник: главы МИД Турции и Бельгии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

РИА Новости: Фидан и Прево обсудили посредничество по Ближнему Востоку

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Главы МИД Турции и Бельгии Хакан Фидан и Максим Прево обсудили по телефону посреднические усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево", — сказал он
Фидан рассказал, что осложняет возобновление переговоров Ирана и США
Вчера, 16:13
По его словам, собеседники обсудили ситуацию в регионе и дали оценку ходу посреднических усилий по урегулированию конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Верховный лидер Ирана не может показываться на публике, заявил Нетаньяху
Вчера, 22:55
 
