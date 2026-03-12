https://ria.ru/20260312/fidan-2080360732.html
Источник: главы МИД Турции и Бельгии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Источник: главы МИД Турции и Бельгии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.03.2026
Источник: главы МИД Турции и Бельгии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Главы МИД Турции и Бельгии Хакан Фидан и Максим Прево обсудили по телефону посреднические усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, сообщил РИА... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T23:04:00+03:00
2026-03-12T23:04:00+03:00
2026-03-12T23:04:00+03:00
в мире
иран
турция
бельгия
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_4384a9f101f2e064398d79239793ffbb.jpg
https://ria.ru/20260312/turtsiya-2080259611.html
https://ria.ru/20260312/netanyakhu-2080359846.html
иран
турция
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_83cbedf1c5544e5fd2903ccfcfc8fd3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, турция, бельгия, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Бельгия, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник: главы МИД Турции и Бельгии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
РИА Новости: Фидан и Прево обсудили посредничество по Ближнему Востоку