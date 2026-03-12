Рейтинг@Mail.ru
Турция координирует с НАТО вопросы ПВО, заявил Фидан - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/fidan-2080254958.html
Турция координирует с НАТО вопросы ПВО, заявил Фидан
Турция координирует с НАТО вопросы ПВО, заявил Фидан - РИА Новости, 12.03.2026
Турция координирует с НАТО вопросы ПВО, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара находится в координации с НАТО по вопросам противовоздушной обороны после инцидентов с перехватом ракет в небе... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:56:00+03:00
2026-03-12T15:56:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
иран
хакан фидан
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_388acf3f55ef17c09d1a8cf867a613d1.jpg
https://ria.ru/20260312/pvo-2080225876.html
турция
анкара (провинция)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_183:43:2589:1848_1920x0_80_0_0_8fade908fec3b9ad4340aa40ab60f715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), иран, хакан фидан, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Турция, Анкара (провинция), Иран, Хакан Фидан, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция координирует с НАТО вопросы ПВО, заявил Фидан

Фидан: Турция координирует с НАТО вопросы ПВО после ракетных инцидентов

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот" в Турции
Ракетная батарея Патриот в Турции - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Ракетная батарея "Патриот" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара находится в координации с НАТО по вопросам противовоздушной обороны после инцидентов с перехватом ракет в небе над страной.
Ранее администрация президента Турции сообщила, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана, была своевременно перехвачена и обезврежена в небе над районом Шахинбей города Газиантеп силами воздушной и ракетной обороны НАТО. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Это второй подобный случай в воздушном пространстве Турции с начала кризиса вокруг Ирана. Тегеран заявил Анкаре о готовности создать экспертную группу по расследованию инцидента.
"Инциденты показали, насколько важна система ПВО, в частности в вопросе баллистических ракет. Сейчас мы находимся в активной координации с НАТО по вопросам противовоздушной обороны", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с немецким коллегой в четверг в Анкаре.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Турции объяснили, почему при перехвате ракет не использовали С-400
Вчера, 14:17
 
В миреТурцияАнкара (провинция)ИранХакан ФиданНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала