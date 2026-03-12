Рейтинг@Mail.ru
16:56 12.03.2026
Переход России на Болонскую систему исказил рынок труда, заявил Фальков

Фальков: неверное восприятие бакалавриата и магистратуры исказило рынок труда

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Переход России на Болонскую систему исказил рынок труда, поскольку в обществе так и не сложилось представление о бакалавриате как о полноценном уровне образования, сегодня это искажение необходимо исправить, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Когда мы перешли от одноуровневой системы к двухуровневой, то у нас в обществе не сложилось полноценного понимания и представления о первом уровне образования, который именуется бакалавриатом, как о завершенном и законченном. И это исказило и рынок труда, и систему образования", - сказал Фальков ИС "Вести".
По его словам, магистратура сегодня не выполняет функцию, которая предполагалась изначально. Она задумывалась как уровень углубленного образования, однако со временем стала массовой.
"И работодатели далеко не все признали бакалавриат без магистратуры. И это тоже искажение, которое надо исправить", - заключил министр.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кравцов: подготовка стратегии развития образования в России завершается
11 марта, 13:45
 
