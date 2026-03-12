Переход России на Болонскую систему исказил рынок труда, заявил Фальков

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Переход России на Болонскую систему исказил рынок труда, поскольку в обществе так и не сложилось представление о бакалавриате как о полноценном уровне образования, сегодня это искажение необходимо исправить, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

ИС "Вести". "Когда мы перешли от одноуровневой системы к двухуровневой, то у нас в обществе не сложилось полноценного понимания и представления о первом уровне образования, который именуется бакалавриатом, как о завершенном и законченном. И это исказило и рынок труда, и систему образования", - сказал Фальков

По его словам, магистратура сегодня не выполняет функцию, которая предполагалась изначально. Она задумывалась как уровень углубленного образования, однако со временем стала массовой.