Переход России на Болонскую систему исказил рынок труда, заявил Фальков
2026-03-12T16:56:00+03:00
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Переход России на Болонскую систему исказил рынок труда, поскольку в обществе так и не сложилось представление о бакалавриате как о полноценном уровне образования, сегодня это искажение необходимо исправить, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Когда мы перешли от одноуровневой системы к двухуровневой, то у нас в обществе не сложилось полноценного понимания и представления о первом уровне образования, который именуется бакалавриатом, как о завершенном и законченном. И это исказило и рынок труда, и систему образования", - сказал Фальков ИС "Вести"
.
По его словам, магистратура сегодня не выполняет функцию, которая предполагалась изначально. Она задумывалась как уровень углубленного образования, однако со временем стала массовой.
"И работодатели далеко не все признали бакалавриат без магистратуры. И это тоже искажение, которое надо исправить", - заключил министр.