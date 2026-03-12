Рейтинг@Mail.ru
ЕК призовет страны ЕС к гибкости в вопросах импорта газа, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/evrosoyuz-2080292714.html
ЕК призовет страны ЕС к гибкости в вопросах импорта газа, пишут СМИ
ЕК призовет страны ЕС к гибкости в вопросах импорта газа, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
ЕК призовет страны ЕС к гибкости в вопросах импорта газа, пишут СМИ
Европейская комиссия призовет страны ЕС к гибкости в вопросе применения правил по импорту газа из опасений, что они помешают заполнить хранилища к зиме на фоне... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:10:00+03:00
2026-03-12T18:10:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
сша
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
https://ria.ru/20260312/evrokomissiya-2080264146.html
https://ria.ru/20260312/neft-2080247166.html
ближний восток
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, россия, сша, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Ближний Восток, Россия, США, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК призовет страны ЕС к гибкости в вопросах импорта газа, пишут СМИ

Reuters: ЕК призовет страны ЕС к гибкости в применении правил импорта газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Европейская комиссия призовет страны ЕС к гибкости в вопросе применения правил по импорту газа из опасений, что они помешают заполнить хранилища к зиме на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что Евросоюз может возобновить обсуждения по запрету импорта газа из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЕК против краткосрочного снятия ограничений на импорт топлива из России
Вчера, 16:30
"Европейская комиссия попросит правительства стать более гибкими в применении правил ЕС по импорту газа... на фоне опасений того, что они могут задерживать поставки СПГ, необходимые для стабилизации импорта во время иранского кризиса", - отмечает агентство со ссылкой на дипломатов.
Дипломаты добавили, что ЕК планирует выпустить предписание до 18 марта по поводу того, как применять правила в рамках закона ЕС о сокращении потребления российского газа. Чиновники блока опасаются, что жесткие ограничения могут задержать поставку газа, что повлияет на подготовку запасов топлива ЕС к следующей зиме.
Агентство напоминает, что речь идет о правилах по поставкам сжиженного природного газа из некоторых стран. Согласно ним, компаниям нужно предоставить для таможни ЕС доказательство происхождения газа за пять дней до того, как его привезут на территорию блока.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
ЕК рассказал об использовании странами ЕС кризисных запасов нефти
Вчера, 15:31
 
В миреБлижний ВостокРоссияСШАЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала