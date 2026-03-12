МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Европейская комиссия призовет страны ЕС к гибкости в вопросе применения правил по импорту газа из опасений, что они помешают заполнить хранилища к зиме на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
Ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что Евросоюз может возобновить обсуждения по запрету импорта газа из России на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Европейская комиссия попросит правительства стать более гибкими в применении правил ЕС по импорту газа... на фоне опасений того, что они могут задерживать поставки СПГ, необходимые для стабилизации импорта во время иранского кризиса", - отмечает агентство со ссылкой на дипломатов.
Дипломаты добавили, что ЕК планирует выпустить предписание до 18 марта по поводу того, как применять правила в рамках закона ЕС о сокращении потребления российского газа. Чиновники блока опасаются, что жесткие ограничения могут задержать поставку газа, что повлияет на подготовку запасов топлива ЕС к следующей зиме.
Агентство напоминает, что речь идет о правилах по поставкам сжиженного природного газа из некоторых стран. Согласно ним, компаниям нужно предоставить для таможни ЕС доказательство происхождения газа за пять дней до того, как его привезут на территорию блока.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.