https://ria.ru/20260312/evropa-2080302920.html
США сохранили численность военного контингента в ЕС, заявил главком НАТО
США сохранили численность военного контингента в ЕС, заявил главком НАТО - РИА Новости, 12.03.2026
США сохранили численность военного контингента в ЕС, заявил главком НАТО
США вывели из Европы одну пехотную бригаду, в остальном сохраняют неизменной численность военного контингента в регионе, заявил главком НАТО в Европе генерал... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:39:00+03:00
2026-03-12T18:39:00+03:00
2026-03-12T18:39:00+03:00
в мире
сша
европа
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg
https://ria.ru/20260312/rossija-2080288472.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_6b0b189e10566c7a6a404e746d93b630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, нато, politico
В мире, США, Европа, НАТО, Politico
США сохранили численность военного контингента в ЕС, заявил главком НАТО
Гринкевич: США вывели из Европы только одну пехотную бригаду