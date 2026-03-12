Рейтинг@Mail.ru
США сохранили численность военного контингента в ЕС, заявил главком НАТО - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/evropa-2080302920.html
США сохранили численность военного контингента в ЕС, заявил главком НАТО
США сохранили численность военного контингента в ЕС, заявил главком НАТО - РИА Новости, 12.03.2026
США сохранили численность военного контингента в ЕС, заявил главком НАТО
США вывели из Европы одну пехотную бригаду, в остальном сохраняют неизменной численность военного контингента в регионе, заявил главком НАТО в Европе генерал... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T18:39:00+03:00
2026-03-12T18:39:00+03:00
в мире
сша
европа
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg
https://ria.ru/20260312/rossija-2080288472.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_6b0b189e10566c7a6a404e746d93b630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, нато, politico
В мире, США, Европа, НАТО, Politico
США сохранили численность военного контингента в ЕС, заявил главком НАТО

Гринкевич: США вывели из Европы только одну пехотную бригаду

© AP Photo / Armando BabaniАвиабаза НАТО
Авиабаза НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Armando Babani
Авиабаза НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США вывели из Европы одну пехотную бригаду, в остальном сохраняют неизменной численность военного контингента в регионе, заявил главком НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
"Одна пехотная бригадная боевая группа вернулась домой (в США - ред.) в конце прошлого года. Это единственное произведённое изменение", - сказал Гринкевич на слушаниях в сенате США.
США дают понять европейским союзникам, что в ближайшее время не планируют масштабного сокращения военного присутствия в Европе, и возможные изменения будут носить ограниченный характер, сообщало в начале февраля издание Politico со ссылкой на американских и натовских чиновников.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Главком НАТО заявил, что Россия сохраняет потенциал для создания угроз США
Вчера, 17:53
 
В миреСШАЕвропаНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала