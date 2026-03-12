https://ria.ru/20260312/evropa-2080271684.html
В Европе обеспокоены встречей Дмитриева во Флориде, пишут СМИ
В Европе обеспокоены встречей Дмитриева во Флориде, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
В Европе обеспокоены встречей Дмитриева во Флориде, пишут СМИ
Европейцы обеспокоены встречей спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими чиновниками во Флориде и сомневаются в готовности президента... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:49:00+03:00
2026-03-12T16:49:00+03:00
2026-03-12T16:52:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20260312/dmitriev-2080121412.html
россия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, европа, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Европа, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
В Европе обеспокоены встречей Дмитриева во Флориде, пишут СМИ
Bloomberg: европейцы обеспокоены встречей Дмитриева с американскими чиновниками