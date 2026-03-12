Рейтинг@Mail.ru
В Европе обеспокоены встречей Дмитриева во Флориде, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 12.03.2026 (обновлено: 16:52 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/evropa-2080271684.html
В Европе обеспокоены встречей Дмитриева во Флориде, пишут СМИ
В Европе обеспокоены встречей Дмитриева во Флориде, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
В Европе обеспокоены встречей Дмитриева во Флориде, пишут СМИ
Европейцы обеспокоены встречей спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими чиновниками во Флориде и сомневаются в готовности президента... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:49:00+03:00
2026-03-12T16:52:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20260312/dmitriev-2080121412.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Европа, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
В Европе обеспокоены встречей Дмитриева во Флориде, пишут СМИ

Bloomberg: европейцы обеспокоены встречей Дмитриева с американскими чиновниками

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Европейцы обеспокоены встречей спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими чиновниками во Флориде и сомневаются в готовности президента США Дональда Трампа поддерживать антироссийскую политику союзников, передает агентство Блумберг.
В четверг Дмитриев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина посетил США и провел встречу руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и Соединенных Штатов.
"Эта (встреча - ред.) добавляет европейцам тревоги касательно готовности Трампа продолжать поддерживать союзников по НАТО против (России - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
Ранее Пентагон представил свою обновленную стратегию национальной обороны, в которой подчёркивается, что Европа должна взять на себя основную ответственность за собственную оборону, отвечая на угрозы, с которыми сталкивается. В новой стратегии также говорится, что США продолжат оказывать Европе "критически важную" военную помощь, тогда как остальная поддержка будет ограничена.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дмитриев раскрыл подробности встречи с представителями США во Флориде
Вчера, 08:05
 
В миреРоссияСШАЕвропаКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала