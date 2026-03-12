https://ria.ru/20260312/evropa-2080150356.html
СМИ: Европа пообещала Киеву деньги за затягивание конфликта
СМИ: Европа пообещала Киеву деньги за затягивание конфликта - РИА Новости, 12.03.2026
СМИ: Европа пообещала Киеву деньги за затягивание конфликта
Страны ЕС пообещали выделить средства Киеву за затягивание конфликта, заявил "Украинской правде" источник в партии "Слуга народа". РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T10:32:00+03:00
2026-03-12T10:32:00+03:00
2026-03-12T11:43:00+03:00
украина
россия
сша
владимир зеленский
нато
европа
евросоюз
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072228745_0:153:3360:2043_1920x0_80_0_0_519dbd9a58bed830e027a98820a14f36.jpg
https://ria.ru/20260308/evropa-2079373796.html
https://ria.ru/20260312/zelenskiy-2080126400.html
https://ria.ru/20260307/nalichnye-2079171326.html
украина
россия
сша
европа
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072228745_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6d5236bc29767411b374946a4f91cfc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, европа, евросоюз, ближний восток, петер сийярто, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, НАТО, Европа, Евросоюз, Ближний Восток, Петер Сийярто, В мире
СМИ: Европа пообещала Киеву деньги за затягивание конфликта
Страны Европы пообещали Киеву денег за затягивание конфликта еще на два года
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Страны ЕС пообещали выделить средства Киеву за затягивание конфликта, заявил "Украинской правде" источник в партии "Слуга народа".
«
"Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги". Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет работать Рада", — отметил он.
Как сообщило издание, украинские депутаты возлагали большие надежды на переговоры, но их приостановили из-за конфликта на Ближнем Востоке
. Теперь многие уверены, что выборов в стране не будет в ближайшее время.
"Нет конкретных дедлайнов для наработки законодательства о выборах. На заседаниях рабочей группы обсуждают различные варианты и возможные риски, но это small talk без конкретных результатов", — добавил один из представителей партии "Слуга народа".
Как писало Pоlitico, Евросоюз планирует выделить Киеву 30 миллиардов евро в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока. Западные страны надеются, что этой суммы хватит Украине, чтобы "полгода оставаться на плаву".
ЕС хочет направить деньги в обход Венгрии
и Словакии, которые блокируют займ в размере 90 миллиардов. При этом, как отмечала Financial Times, без него стране грозит финансовый коллапс уже во втором квартале года.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба". В свою очередь, Будапешт 18 февраля остановил поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто
, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит, пытаясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.