СМИ: Европа пообещала Киеву деньги за затягивание конфликта

«

"Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги". Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет работать Рада", — отметил он.