В ЕС боятся, что ссора Зеленского и Орбана помешает кредиту Киеву

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В ЕС опасаются, что "личная ссора" между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном не позволит решить вопрос с предоставлением кредита Украине в 90 миллиардов евро по меньшей мере до апреля, тогда как ранее сообщалось, что деньги у Киева могут закончится еще в марте, пишет газета Politico со ссылкой на одного из европейских дипломатов.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
"Дипломаты прилагают все усилия, чтобы соглашение было достигнуто до заседания Европейского совета в Брюсселе в следующий четверг. Однако один из дипломатов ... заявил, что опасается, что этот вопрос превратился в личную ссору, которая не будет разрешена до того, как в Венгрии в следующем месяце пройдут важнейшие парламентские выборы", - пишет издание.