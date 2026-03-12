В ЕС боятся, что ссора Зеленского и Орбана помешает кредиту Киеву

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В ЕС опасаются, что "личная ссора" между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном не позволит решить вопрос с предоставлением кредита Украине в 90 миллиардов евро по меньшей мере до апреля, тогда как ранее сообщалось, что деньги у Киева могут закончится еще в марте, пишет газета Politico со ссылкой на одного из европейских дипломатов.