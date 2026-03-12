Рейтинг@Mail.ru
В ЕС боятся, что ссора Зеленского и Орбана помешает кредиту Киеву
09:57 12.03.2026
В ЕС боятся, что ссора Зеленского и Орбана помешает кредиту Киеву
В ЕС опасаются, что "личная ссора" между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном не позволит решить вопрос с предоставлением кредита Украине в РИА Новости, 12.03.2026
В ЕС боятся, что ссора Зеленского и Орбана помешает кредиту Киеву

Politico: ЕС опасается, что ссора Зеленского и Орбана не решит вопрос кредита

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В ЕС опасаются, что "личная ссора" между Владимиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном не позволит решить вопрос с предоставлением кредита Украине в 90 миллиардов евро по меньшей мере до апреля, тогда как ранее сообщалось, что деньги у Киева могут закончится еще в марте, пишет газета Politico со ссылкой на одного из европейских дипломатов.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел "красные линии", и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Окружение Зеленского обеспокоено его выпадами в адрес союзников, пишут СМИ
Вчера, 09:20
"Дипломаты прилагают все усилия, чтобы соглашение было достигнуто до заседания Европейского совета в Брюсселе в следующий четверг. Однако один из дипломатов ... заявил, что опасается, что этот вопрос превратился в личную ссору, которая не будет разрешена до того, как в Венгрии в следующем месяце пройдут важнейшие парламентские выборы", - пишет издание.
Ранее газета Politico сообщила, что в ЕС судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
"Зеленский изменился". На Западе рассказали о странностях в Киеве
Вчера, 02:17
 
