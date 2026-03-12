ЕК против краткосрочного снятия ограничений на импорт топлива из России

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Еврокомиссия категорически против краткосрочного "переосмысления" своих ограничений на импорт в Евросоюз энергоресурсов из России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.

"Возможно, в коротком периоде очень привлекательно закупать по более низкой цене … вы не сразу это заметите, но в долгосрочной перспективе мы платим дороже за такую зависимость", - добавила Пиньо.