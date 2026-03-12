Рейтинг@Mail.ru
ЕК против краткосрочного снятия ограничений на импорт топлива из России - РИА Новости, 12.03.2026
16:30 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/evrokomissiya-2080264146.html
ЕК против краткосрочного снятия ограничений на импорт топлива из России
ЕК против краткосрочного снятия ограничений на импорт топлива из России - РИА Новости, 12.03.2026
ЕК против краткосрочного снятия ограничений на импорт топлива из России
Еврокомиссия категорически против краткосрочного "переосмысления" своих ограничений на импорт в Евросоюз энергоресурсов из России, заявила на брифинге в... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T16:30:00+03:00
2026-03-12T16:30:00+03:00
https://ria.ru/20260312/zakharova-2080263700.html
ЕК против краткосрочного снятия ограничений на импорт топлива из России

Пиньо: ЕК против краткосрочного снятия ограничения на импорт топлива из РФ

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Еврокомиссия категорически против краткосрочного "переосмысления" своих ограничений на импорт в Евросоюз энергоресурсов из России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"В настоящее время существуют проблемы с точки зрения цен на энергоносители, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке. Это не должно привести нас к переосмыслению запрета в краткосрочной перспективе", - сказала она, комментируя встречу G7 по энергетике и возможное ослабление американских санкций против российской нефти.
"Возможно, в коротком периоде очень привлекательно закупать по более низкой цене … вы не сразу это заметите, но в долгосрочной перспективе мы платим дороже за такую зависимость", - добавила Пиньо.
Ранее Еврокомиссия признала, что в ЕС уже ощущают рост цен на энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке, но страны сообщества пока не испытывают дефицита.
Европейцы выдавливают российские энергоносители с рынка, заявили в МИД
