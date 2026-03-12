Рейтинг@Mail.ru
В ЕС боятся, что рост цен на топливо усилит разлад стран блока, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 12.03.2026 (обновлено: 15:30 12.03.2026)
https://ria.ru/20260312/es-2080246404.html
В ЕС боятся, что рост цен на топливо усилит разлад стран блока, пишут СМИ
В ЕС боятся, что рост цен на топливо усилит разлад стран блока, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2026
В ЕС боятся, что рост цен на топливо усилит разлад стран блока, пишут СМИ
Чиновники Евросоюза боятся, что рост цен на топливо на фоне кризиса на Ближнем Востоке может усилить разлад между странами блока и ослабить поддержку Украины,... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T15:29:00+03:00
2026-03-12T15:30:00+03:00
в мире
ближний восток
сша
иран
brent
wti (нефть)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260307/kollaps-2079164325.html
ближний восток
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, сша, иран, brent, wti (нефть), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Brent, WTI (нефть), Военная операция США и Израиля против Ирана
В ЕС боятся, что рост цен на топливо усилит разлад стран блока, пишут СМИ

Bloomberg: в ЕС боятся, что рост цен на топливо может ослабить поддержку Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Чиновники Евросоюза боятся, что рост цен на топливо на фоне кризиса на Ближнем Востоке может усилить разлад между странами блока и ослабить поддержку Украины, передает агентство Блумберг.
"Некоторые официальные лица Евросоюза боятся, что экономическое давление из-за цен на топливо может усилить разлад между странами-членами, предоставляя... рычаг давления для ослабления их поддержки правительства в Киеве", - пишет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Нефть марки Brent с начала месяца подорожала почти на 35%, в четверг находится немногим ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель. Согласно данным торгов, по состоянию на 15.21 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 7,25% относительно предыдущего закрытия - до 98,63 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 7,06%, до 93,44 доллара.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
В МИД заявили, что Европу ждет энергетический коллапс
7 марта, 02:09
 
В миреБлижний ВостокСШАИранBrentWTI (нефть)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала