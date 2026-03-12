В ЕС боятся, что рост цен на топливо усилит разлад стран блока, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Чиновники Евросоюза боятся, что рост цен на топливо на фоне кризиса на Ближнем Востоке может усилить разлад между странами блока и ослабить поддержку Украины, передает агентство Блумберг.
"Некоторые официальные лица Евросоюза боятся, что экономическое давление из-за цен на топливо может усилить разлад между странами-членами, предоставляя... рычаг давления для ослабления их поддержки правительства в Киеве", - пишет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Нефть марки Brent с начала месяца подорожала почти на 35%, в четверг находится немногим ниже психологической отметки в 100 долларов за баррель. Согласно данным торгов, по состоянию на 15.21 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 7,25% относительно предыдущего закрытия - до 98,63 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 7,06%, до 93,44 доллара.
